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РИА Новости

Нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с января

16:20, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяные станки-качалки
Нефтяные станки-качалки
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные станки-качалки. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с 8 января на фоне сохранения неопределенности относительно торговых отношений США и КНР, свидетельствую данные торгов.
По состоянию на 16.37 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,07% - до 57,13 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 3,43%, до 51,79 доллара за баррель.
В условиях торговой неопределенности трейдеры отдают предпочтение торговым активам, а спрос на нефть снижается. Влияние на цены также оказывает прогноз минэнерго США по стоимости нефти на 2019-2020 годы, который был изменен в сторону снижения. Участники торгов также ожидают еженедельную статистику по запасам нефти в США.
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