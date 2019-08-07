Нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с января

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 58 долларов за баррель впервые с 8 января на фоне сохранения неопределенности относительно торговых отношений США и КНР, свидетельствую данные торгов.

По состоянию на 16.37 мск цена октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 3,07% - до 57,13 доллара за баррель. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижается на 3,43%, до 51,79 доллара за баррель.