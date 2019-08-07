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РИА Новости

Орешкин не ожидает ухода иностранных инвесторов из долга России

16:19, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 авг - РИА Новости. Рынок российского долга имеет потенциал для снижения доходности, это будет удерживать на нем "жадных до прибыли" иностранных инвесторов, считает министр экономического развития Максим Орешкин.
Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.
"Этот рынок волатилен. Мы имели одну долю иностранных инвесторов в начале прошлого года, потом она снизилась, потом она полностью восстановилась. Это волатильный показатель, это нормально, это финансовый рынок. Но мне кажется, что у российского долгового рынка есть потенциал снижения доходностей дальше, и это, в том числе, будет жадных до прибыли иностранных инвесторов удерживать на нашем рынке", - сказал Орешкин журналистам.
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