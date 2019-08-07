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РИА Новости
Культура

На Rap Koktebel выступят легендарные Onyx

16:17, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПобережье Черного моря в Коктебеле
Побережье Черного моря в Коктебеле
© РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 7 авг ­— РИА Новости. Легендарная американская хип-хоп группа Onyx и один из самых модных российских рэперов Мот пополнили лайн-ап фестиваля Rap Koktebel, сообщили во вторник его организаторы из медиагруппы "Красный квадрат". Ранее свое участие в фестивале, который пройдет в Крыму 27 и 28 августа, подтвердили такие известные исполнители, как Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite, Кравц.
Onyx — одна из самых влиятельных и успешных групп в истории хип-хопа, лауреат престижной премии American Music Awards в номинации "Лучший рэп-альбом". С самого первого приезда в Россию в 2003 году активно сотрудничает с русскими рэп-артистами. Мот (Матвей Мельников) входит в пятерку самых популярных рэперов России. Он автор и исполнитель лейбла Black Star, обладатель титула "Лучший хип-хоп проект" 2018 года.
Rap Koktebel — первый в Крыму фестиваль молодежной рэп-культуры и музыки. Инициатором его проведения выступил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
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На берегу Черного моря в Коктебеле
5 августа, 17:12
На Rap Koktebel презентуют хип-хоп проект "Рэп завод"
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КультураRap KoktebelКрым
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