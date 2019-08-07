На Rap Koktebel выступят легендарные Onyx

МОСКВА, 7 авг ­— РИА Новости. Легендарная американская хип-хоп группа Onyx и один из самых модных российских рэперов Мот пополнили лайн-ап фестиваля Rap Koktebel, сообщили во вторник его организаторы из медиагруппы "Красный квадрат". Ранее свое участие в фестивале, который пройдет в Крыму 27 и 28 августа, подтвердили такие известные исполнители, как Guf, Lil Kate, Mozee Montana, Tony Tonite, Кравц.