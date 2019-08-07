В ЛНР заявили, что Зеленский не выполнил ни одно из обещаний по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс. Архивное фото

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс

ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Ни одно из обещаний президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу не выполнено, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в ходе прямой линии.

Ранее в Луганске стартовала прямая линия Пасечника с жителями подконтрольных Киеву районов Украины.

"На сегодняшний день у Владимира Зеленского есть все шансы принести мир на Донбасс, принести мир на Украину, начать строить развитую, свободную, демократическую Украину", - заявил Пасечник, комментируя действия Зеленского.

На данный момент глава ЛНР затруднился спрогнозировать, к чему приведет политика нового президента Украины.