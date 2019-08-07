Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T16:16Z
https://ria.ru/20190807/1557262721.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155500/47/1555004799_0:167:3001:1855_1036x0_80_0_0_5968c5c6557b70b2ae49e57287e00106.jpg
РИА Новости

В ЛНР заявили, что Зеленский не выполнил ни одно из обещаний по Донбассу

16:16, 7 августа 2019
452
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс. Архивное фото
ЛУГАНСК, 7 авг — РИА Новости. Ни одно из обещаний президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу не выполнено, заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник в ходе прямой линии.
Ранее в Луганске стартовала прямая линия Пасечника с жителями подконтрольных Киеву районов Украины.
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
Вчера, 16:09
В ДНР опасаются новых провокаций со стороны ВСУ
"На сегодняшний день у Владимира Зеленского есть все шансы принести мир на Донбасс, принести мир на Украину, начать строить развитую, свободную, демократическую Украину", - заявил Пасечник, комментируя действия Зеленского.
На данный момент глава ЛНР затруднился спрогнозировать, к чему приведет политика нового президента Украины.
"Обещаний очень много, но на сегодняшний день ни одно из них пока что не выполнено", - резюмировал Пасечник.
Владимир Путин во время телефонного разговора
Вчера, 12:52
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
1402500
Обсудить 2
ЛНРДонбассВладимир ЗеленскийКиевВ мире
Рекомендуем
Флаг Украины
Военная прокуратура Украины сочла заявления офиса Зеленского неприемлемыми
РИА
Новости
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
В ДНР опасаются новых провокаций со стороны ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт: Зеленский в вопросе по Донбассу возвращается к стратегии Порошенко
Президент Франции Эммануэль Макрон
Макрон поддержал инициативу о встрече в "нормандском формате"
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленскому надо говорить с властями ДНР и ЛНР, заявил депутат Рады
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Все мирные инициативы исходят от республик Донбасса, заявил глава ЛНР
Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник
Пасечник заявил о неизменности курса ЛНР на интеграцию с Россией
Начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов
В ДНР заявили, что сбили два беспилотника силовиков
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с Макроном встречу в "нормандском формате"
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
Глава ЛНР гарантировал безопасность Зеленскому в случае визита в республику
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Брюсселе. 11 июля 2018
Генсек НАТО обвинил Россию в распаде ДРСМД
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин заявил Зеленскому о важности диалога сторон по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский
В ЛНР прокомментировали возможность встречи "нормандской четверки"
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт объяснил желание Зеленского собрать "нормандский формат"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Белорусский оператор заявил о полной очистке "Дружбы" от грязной нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
Лента новостейМолния