Орешкин призвал не бояться цены на нефть ниже 60 долларов за баррель

ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 авг - РИА Новости. России не стоит бояться цены нефти ниже 60 долларов за баррель, действующее бюджетное правило нивелирует такие колебания, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Мы уже видим, что цены на нефть опустились ниже 60 долларов. Но здесь этого бояться не стоит, потому что экономическая конструкция с бюджетным правилом, с ценой отсечения, она как раз и выстроена для того, чтобы такие колебания внешних рынков в меньшей степени касались российской экономики", - сказал Орешкин.