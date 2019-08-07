Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T16:10Z
https://ria.ru/20190807/1557262352.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155531/12/1555311200_0:286:3036:1994_1036x0_80_0_0_74900b96b12ee8273ce954a403e16631.jpg
РИА Новости

Орешкин связал замедление роста экономики с влиянием торговых войн

16:10, 7 августа 2019
206
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин. Архивное фото
ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 авг - РИА Новости. Замедление темпов роста экономики РФ в первом полугодии 2019 года, в том числе, связано со слабостью мировой экономики на фоне торговых войн, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
"Понятно, что влияние будет, и, действительно, один из факторов замедления экономики в первом полугодии - это слабость мирового экономического роста. Не главный, но один из тех, что повлиял на экономическую динамику", - сказал он.
Дилеры следят за курсом валют в Сеуле. 6 августа 2019
Вчера, 08:00
Рубль "попал под раздачу" из-за валютной войны Китая и США
По его словам, торговые войны - это то, что будет сильно бить по мировой экономике и, соответственно, по мировой промышленной динамике, по ценам на сырьевые товары.
По данным Росстата, рост ВВП РФ в 2018 году составил 2,3%, в четвертом квартале – 2,7%. Минэкономразвития в июле сообщало, что экономика РФ в первом квартале замедлила рост до 0,5%. Во втором квартале текущего года ВВП РФ вырос на 0,8%, а в первом полугодии – на 0,7% в годовом выражении. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ в 2019 году на 1,3%.
Флаги США и КНР
6 августа, 15:20
Эксперт рассказал, как конфликт США и Китая отразится на России
Банк России в своем пресс-релизе после июльского заседания совета директоров по ставке отмечал, что темпы роста экономики РФ складываются ниже ожиданий ЦБ. Банк России в середине июня снизил прогноз роста ВВП страны в 2019 году до 1-1,5% с 1,2-1,7%.
120169
Обсудить 1
Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин рассказал о работе России по нивелированию рисков торговых войн
РИА
Новости
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин рассказал о решении проблемы доступа России к внешним финансам
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин
Орешкин не ожидает ухода иностранных инвесторов из долга России
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин не увидел ничего страшного в случае сохранения рейтинга РФ от Fitch
Лента
новостей
Нефть
Орешкин призвал не бояться цены на нефть ниже 60 долларов за баррель
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей в рамках ПМЭФ-2019
Орешкин назвал текущий курс рубля близким к фундаментальным значениям
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев
Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
Граффити в поддержку рубля
ЦБ сообщил о росте реального эффективного курса рубля с января на 7,7%
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Адмирал Валуев поддержал решение о новом статусе Северного флота
Женщина выходит из здания Министерства экономического развития Российской Федерации
В МЭР объяснили, почему не растут инвестиции в основной капитал в России
Президент США Дональд Трамп
Трамп призвал ФРС быстрее снижать базовую ставку
Трамвай на улице
В Твери уволили всех водителей трамваев
Начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов
В ДНР заявили, что сбили два беспилотника силовиков
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
В ДНР опасаются новых провокаций со стороны ВСУ
Сейсмограф
На Тайване человек погиб в результате землетрясения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Белорусский оператор заявил о полной очистке "Дружбы" от грязной нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
Лента новостейМолния