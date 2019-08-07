Орешкин связал замедление роста экономики с влиянием торговых войн

ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 авг - РИА Новости. Замедление темпов роста экономики РФ в первом полугодии 2019 года, в том числе, связано со слабостью мировой экономики на фоне торговых войн, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

"Понятно, что влияние будет, и, действительно, один из факторов замедления экономики в первом полугодии - это слабость мирового экономического роста. Не главный, но один из тех, что повлиял на экономическую динамику", - сказал он.

По его словам, торговые войны - это то, что будет сильно бить по мировой экономике и, соответственно, по мировой промышленной динамике, по ценам на сырьевые товары.

По данным Росстата, рост ВВП РФ в 2018 году составил 2,3%, в четвертом квартале – 2,7%. Минэкономразвития в июле сообщало, что экономика РФ в первом квартале замедлила рост до 0,5%. Во втором квартале текущего года ВВП РФ вырос на 0,8%, а в первом полугодии – на 0,7% в годовом выражении. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост ВВП РФ в 2019 году на 1,3%.