Орешкин рассказал о решении проблемы доступа России к внешним финансам

ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 авг - РИА Новости. Санкции США в отношении РФ ограничивают доступность внешних финансов, но Россия уже переориентировалась на внутренние ресурсы, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ и требование Вашингтона к международным организациям, например, ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве. Американским банкам запретят участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство РФ не в рублях. Будут введены и допограничения по экспорту в РФ ряда материалов, товаров и техники.
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"Смотрите, что у нас произошло за последние 5 лет - это то, что мы, в целом вся наша финансовая система переориентировалась внутрь: на российские банки, на российские финансовые институты, фонды, которые инвестируют в различные бумаги, в том числе в долговые", - сказал Орешкин, отвечая на вопрос о том, есть ли риск, что санкции США в отношении РФ повлияют на рубль и приведут к оттоку нерезидентов из госдолга.
Он отметил, что, если посмотреть на программу долговых заимствований РФ в текущем году, то она рекордная.
"Мы очень много занимаем. Мы в первом полугодии много занимали. Мы в первую очередь ориентируемся на внутренние источники финансирования. И доступность внешних источников по сравнению с той ситуацией, которая у нас была пять лет назад, она очень резко снизилась. Да, санкции внешние, они ограничивают доступность этих финансов, но мы в гораздо большей степени ориентируемся именно на внутренние ресурсы", - подчеркнул министр.
Он привел пример 2014 года, когда на санкции и ухудшение внешней конъюнктуры ЦБ приходилось реагировать повышением процентных ставок. "Вся макроэкономическая ситуация была таковым образом выстроена - и большая зависимость от нефти, и колебания на валютном рынке - что приходилось Центральному банку стабилизировать ситуацию. Сейчас же на фоне замедления мировой экономики ЦБ имеет возможность из-за общей правильно выстроенной конструкции макроэкономической политики снижать процентные ставки, а не повышать, как это было в 2014 году", - добавил Орешкин.