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РИА Новости

СМИ выяснили подробности расследования убийства Михаила Круга

16:12, 7 августа 2019
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© Фото : страница "Фонд Творческого Наследия Михаила Круга" во ВКонтактеМихаил Круг
Михаил Круг
© Фото : страница "Фонд Творческого Наследия Михаила Круга" во ВКонтакте
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Киллер из банды "Волков" Александр Агеев, участвовавший в следственном эксперименте в доме Михаила Круга, проходит по делу об убийстве певца как свидетель. Об этом сообщила газета "Московский комсомолец" со ссылкой на источники.
По информации издания, Агеев, уже отбывающий пожизненный срок по другим уголовным делам, утверждает, что только присутствовал на месте преступления, а застрелил Круга ныне покойный Дмитрий Веселов. Кроме того, Агеев заявил, что в их планы не входило убивать певца, нужно было лишь разыграть "хитрую комбинацию".
Михаил Круг
Вчера, 11:45
СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга
По версии следствия, всем руководил Александр Костенко по прозвищу Лом, а его соратник Александр Осипов разработал план.
Вечером 30 июня 2002 года Михаил Круг должен был выступать на Дне города, а затем остаться смотреть салют, поэтому бандиты рассчитывали, что дома никого не будет.
Как предполагали преступники, Агеев и Веселов ограбили бы дом шансонье, а позже Круг должен был прийти к Лому с просьбой найти его похищенные вещи. Таким образом, певец остался бы в долгу перед Костенко и начал "сотрудничать" с бандитами — например, платил бы процент от гонораров.
Однако певец вернулся раньше, столкнувшись с "грабителями". Началась потасовка, в результате которой Веселов выстрелил в артиста из пистолета. Узнав о провале операции, Осипов якобы убил своего "подчиненного". В этом он признался только в 2012 году и указал место, где закопал труп.
Осипов также отбывает пожизненное заключение, сообщали местные СМИ.
Певец и поэт Михаил Круг
Вчера, 09:14
Сестра Михаила Круга рассказала о следственном эксперименте в доме певца

Следственный эксперимент

Сегодня утром в доме Михаила Круга в Твери прошел следственный эксперимент.
Сестра певца Ольга Медведева рассказала РИА Новости, что правоохранители привезли мужчину, который ходил по участку и дому, "что-то показывал, это снимали на видеокамеру".
Позднее местные СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве — им оказался Александр Агеев. Авторы материала не исключили, что Агеев сознался в соучастии в убийстве Круга, поскольку расследование позволило ему на время покинуть колонию.

Убийство Михаила Круга

Известного автора и исполнителя песен в стиле русский шансон Михаила Круга (настоящая фамилия — Воробьев) убили в его собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года.
Кроме певца, в коттедже находились также его жена, теща и дети. Двое преступников пробрались на третий этаж дома и стали избивать тещу шансонье. Михаил с супругой прибежали на крик, после чего преступники открыли огонь и смертельно ранили артиста.
Могила Михаила Круга на Дмитрово-Черкасском кладбище Твери
29 мая 2013, 16:27
Дело об убийстве Михаила Круга28 мая 2013 года появилась информация о том, что вдова певца Ирина Круг опознала по фотографии человека, который непосредственно стрелял в ее мужа.
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Михаил КругПроисшествия
Популярные комментарии
Сколько людей погибло в эти проклятые годы, и только вдова главного борца с привелегиями, жившая всю жизнь за госсчет, могла назвать их «святыми»
7 августа, 17:47
ОКОльга К
1800301
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