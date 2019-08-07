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РИА Новости

Адмирал Валуев поддержал решение о новом статусе Северного флота

16:07, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
© РИА Новости / Олег Кулешов
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Атомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Придание Северному флоту статуса отдельного - пятого - военного округа положительно скажется на российской обороноспособности в Арктике, заявил РИА Новости в среду бывший командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Валуев.
Проект указа о придании Северному флоту статуса отдельного военного округа опубликовали в среду на портале проектов нормативных актов. В настоящее время в России существует четыре отдельных военных округа: Западный, Центральный, Южный и Восточный.
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"Не просто новое". Россия создает флот XXI векаДоля современных образцов техники и вооружений на флоте превысила 62 процента, и это является огромным достижением для страны и ее Вооруженных сил. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт Сергей Ченнык.
"Это очень правильное решение, которое пойдет нам на пользу. Я считаю, что наделение Северного флота таким статусом поможет эффективнее взаимодействовать военным с руководителями регионов арктической зоны, что крайне важно с точки зрения обороноспособности", - сказал адмирал.
По его словам, принятие этого проекта позволит наиболее оптимально выстроить административно-штатную структуру Северного флота, что, в свою очередь, "положительно скажется на развитии приоритетного направления - защиты северных рубежей России в арктической зоне".
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Владимир Валуев (адмирал)РоссияБезопасность
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