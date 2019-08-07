Адмирал Валуев поддержал решение о новом статусе Северного флота

"Не просто новое". Россия создает флот XXI века Доля современных образцов техники и вооружений на флоте превысила 62 процента, и это является огромным достижением для страны и ее Вооруженных сил. Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал военный эксперт Сергей Ченнык.