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РИА Новости

В Чечне прокуратура проверит видео с мальчиком, который стрелял на свадьбе

16:06, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевГрозный
Грозный
© РИА Новости / Саид Царнаев
Грозный. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 7 авг - РИА Новости. Прокуратура Чечни назначила проверку после появления в сети видеоролика, на котором малолетний мальчик стреляет из автомата, сообщило ведомство в среду.
"Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку по поводу стрельбы малолетним ребенком. Из распространенного в социальной сети Instagram видеоролика следует, что мальчик в возрасте семи-восьми лет в присутствии взрослых производит выстрелы из оружия вблизи проезжающего свадебного кортежа", - говорится в сообщении на официальной странице надзорного ведомства в Instagram.
Представители прокуратуры выяснят, где произошел инцидент, и дадут оценку "исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
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Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку по поводу стрельбы малолетним ребенком. Из распространенного в социальной сети Инстаграм видеоролика следует, что мальчик в возрасте 7-8 лет в присутствии взрослых производит выстрелы из оружия вблизи проезжающего свадебного кортежа. В ходе надзорных мероприятий будет выяснено место, где происходят указанные действия, дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты проверки взяты на контроль. #Абдулкадыров #прокуратура #прокурор #дети #стрельба #оружие #проверка #чечня #россия

Публикация от Прокуратура Чечни (@chechproc)

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