В Чечне прокуратура проверит видео с мальчиком, который стрелял на свадьбе

ГРОЗНЫЙ, 7 авг - РИА Новости. Прокуратура Чечни назначила проверку после появления в сети видеоролика, на котором малолетний мальчик стреляет из автомата, сообщило ведомство в среду.
"Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку по поводу стрельбы малолетним ребенком. Из распространенного в социальной сети Instagram видеоролика следует, что мальчик в возрасте семи-восьми лет в присутствии взрослых производит выстрелы из оружия вблизи проезжающего свадебного кортежа", - говорится в сообщении на официальной странице надзорного ведомства в Instagram.
Представители прокуратуры выяснят, где произошел инцидент, и дадут оценку "исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних".
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Прокурор республики Шарпудди Абдул-Кадыров организовал проверку по поводу стрельбы малолетним ребенком. Из распространенного в социальной сети Инстаграм видеоролика следует, что мальчик в возрасте 7-8 лет в присутствии взрослых производит выстрелы из оружия вблизи проезжающего свадебного кортежа. В ходе надзорных мероприятий будет выяснено место, где происходят указанные действия, дана оценка исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты проверки взяты на контроль. #Абдулкадыров #прокуратура #прокурор #дети #стрельба #оружие #проверка #чечня #россия