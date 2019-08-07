В ДНР заявили, что сбили два беспилотника силовиков

"Оккупанты пытаются вести активную воздушную разведку наших позиций. Наши подразделения ПВО справляются со своими обязанностями в полной мере. Ни один украинский беспилотник не смог пролететь над нашей территорией. При этом два беспилотника, наиболее приблизившиеся к нашим позициям, были сбиты", - сказал Безсонов.