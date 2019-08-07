Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T16:06Z
https://ria.ru/20190807/1557262058.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153240/43/1532404353_0:0:3108:1749_1036x0_80_0_0_f6cd4f413d16df913d74abf8e2d951ec.jpg
РИА Новости

В ДНР заявили, что сбили два беспилотника силовиков

16:06, 7 августа 2019
234
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкНачальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов
Начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Начальник пресс-службы Управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики сбили два беспилотника украинских силовиков, которые вели разведку позиций ДНР, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы управления Народной милиции республики Даниил Безсонов.
"Оккупанты пытаются вести активную воздушную разведку наших позиций. Наши подразделения ПВО справляются со своими обязанностями в полной мере. Ни один украинский беспилотник не смог пролететь над нашей территорией. При этом два беспилотника, наиболее приблизившиеся к нашим позициям, были сбиты", - сказал Безсонов.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
6 августа, 14:38
В партии Зеленского предложили построить стену на границе с Донбассом
2120000
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРДНРВ мире
Рекомендуем
Разрушения в одном из домов Петровского района Донецка
В ДНР опасаются новых провокаций со стороны ВСУ
РИА
Новости
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Адмирал Валуев поддержал решение о новом статусе Северного флота
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Донбасс
В ЛНР заявили, что Зеленский не выполнил ни одно из обещаний по Донбассу
Флаг Украины
Военная прокуратура Украины сочла заявления офиса Зеленского неприемлемыми
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт: Зеленский в вопросе по Донбассу возвращается к стратегии Порошенко
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР
В ДНР назвали потери ВСУ в Донбассе с начала перемирия небоевыми
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Йеменские боевики сепаратистского движения
В Йемене сепаратисты объявили всеобщую мобилизацию
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленскому надо говорить с властями ДНР и ЛНР, заявил депутат Рады
Дом в Петровском районе Донецка, попавший под артиллерийский обстрел ВСУ
Украинские силовики в среду четыре раза нарушили перемирие, заявили в ДНР
Сотрудники МЧС на месте ДТП под Новороссийском. 8 августа 2019
СК представил предварительные данные по ДТП под Новороссийском
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД надеются на здравомыслие и ответственность всех сторон в Киргизии
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин
Орешкин рассказал о решении проблемы доступа России к внешним финансам
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский обсудил с Макроном встречу в "нормандском формате"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:58В Кашмире задержали более 500 человек, сообщили СМИ
09:55Дорожники рассказали о трассе под Новороссийском, где автобус попал в ДТП
09:55В МИД надеются на здравомыслие и ответственность всех сторон в Киргизии
09:52Спецслужбы: сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали детей
09:51Миллионер предложил крупное вознаграждение за соблазнение своей невесты
09:50Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
Лента новостейМолния