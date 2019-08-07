Суд удовлетворил ходатайство экс-замминистра культуры Пирумова об УДО

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Преображенский суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении экс-заместителя министра культуры РФ Григория Пирумова, получившего три года колонии по первому "делу реставраторов", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство об условно-досрочном освобождении", - огласила судья.

Срок отбывания наказания Пирумова истекает 15 сентября. Теперь экс-чиновник, который является фигурантом еще одного дела о масштабных хищениях, может ходатайствовать об изменении меры пресечения. Последний раз суд продлевал ему срок содержания в СИЗО до 16 августа.

Пирумов, поддержать которого пришли супруга и друзья, обратил внимание суда, что он признал свою вину, полностью погасил ущерб и выплатил штраф. За время содержания в изоляторе его здоровье сильно ухудшилось, добавил экс-чиновник.

Представитель СИЗО сообщил суду, что правила поведения Пирумов не нарушал, поощрений не получал, зато имеет дисциплинарное взыскание, и счел, что вопрос об УДО "надо оставить на усмотрение суда".

После этого судья приступила к исследованию материалов дела, а также огласила характеристики из различных организаций культуры, театров, церквей, Мособлдумы. На заседании был допрошен свидетель Сергей Храмешин - ректор Славяно-греко-латинской академии и благочинный подворья Иосифо-Волоцкого монастыря в Москве.

"На протяжении всего заключения я был проводником в духовную жизнь Григория Пирумова. Я вел его к крещению, в апреле 2018 года мы совершили паломническую поездку на гору Афон, где посещали службы длиною всю ночь. Как ректор Академии, я бы хотел его видеть преподавателем-теологом. Хочу сказать, что цель наказания достигнута, Григорий Пирумов востребован в обществе и для своей семьи", - заявил Храмешин.

Прокурор возражал против удовлетворения ходатайства, сообщив, что "цель наказания не достигнута".

Фигуранты первого "дела реставраторов" из Минкультуры и бизнеса во главе с Пирумовым похитили более 100 миллионов рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов. В октябре 2017 года Дорогомиловский суд Москвы назначил Пирумову 1,5 года колонии и тут же отпустил, зачтя проведенное им время в СИЗО. Приговор был дважды обжалован Генпрокуратурой, и в январе 2019 года, несмотря на то, что Пирумов полностью возместил ущерб, Мосгорсуд увеличил срок до трех лет; первая апелляция привела к ужесточению суммы штрафа - с 300 тысяч до 1 миллиона рублей.