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РИА Новости

Орешкин назвал текущий курс рубля близким к фундаментальным значениям

16:04, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии "Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей" в рамках ПМЭФ-2019
Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин на сессии Лидеры производительности: международный опыт в достижении национальных целей в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 авг - РИА Новости. Текущий курс в 65-66 рублей за доллар близок к фундаментальным значениям и к тем оценкам, которые делало Минэкономразвития и правительство РФ, заявил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин.
Летом курс доллара опускался до 62,5 рубля – минимума с августа прошлого года. Однако после объявления администрацией президента США Дональда Трампа о новых санкциях против России и резкого снижения рынка нефти, произошедшего из-за обострения торговой войны Штатов с Китаем, доллар вернулся к уровням конца мая - выше 65 рублей.
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"Ну, у нас, если вы посмотрите наш прогноз, который был изначально, он предполагал, что во втором полугодии у нас курс будет в диапазоне 65-66 (рублей за доллар - ред.), на который мы сейчас де-факто и вышли. То есть здесь, скорее, можно было говорить об излишне крепком рубле, который мы видели в начале лета. Сейчас, скорее, он ближе к нашим оценкам, фундаментальным значениям на текущий момент", - сказал министр.
Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает, что среднегодовой курс доллара в 2019 году сложится на уровне 65,1 рубля.
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В начале июня замминистра экономического развития Азер Талыбов говорил, что ослабление бюджетной и денежно-кредитной политики во втором полугодии текущего года, продолжение сверхнормативных интервенций ЦБ на валютном рынке и ожидаемое снижение цен на нефть и другие товары российского экспорта станут ключевыми факторами возможного снижения курса рубля.
Второй пакет санкций США против России по "делу Скрипалей" вступит в силу 26 августа. Новые санкции включают ограничения на госдолг РФ (покупка новых валютных займов) и требование Вашингтона к международным организациям, например ВБ и МВФ, не предоставлять кредиты Москве.
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Максим ОрешкинМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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