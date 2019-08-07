В Приамурье число подтопленных паводком домов с сократилось до 20

"По его (Венглинского) словам, в регионе остаются подтопленными 20 жилых домов (за сутки -5), 555 приусадебных участков (за сутки -689), всего остаются эвакуированными 2353 человека, в том числе 823 ребенка, из них в ПВР (пунктах временного размещения) размещено 126 человек", - говорится в сообщении на сайте правительства.