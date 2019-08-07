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РИА Новости

Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"

16:00, 7 августа 2019
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© Nord Stream 2Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода "Северный поток - 2"
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
© Nord Stream 2
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Немецкий бизнес считает американские санкции против "Северного потока — 2" угрозой для Европы, сообщила газета Die Welt.
Как заявил глава Восточного комитета германской экономики Вольфганг Бюхель, введение ограничительных мер против проекта превратит европейскую энергетическую политику в "игрушку США".
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Американский политолог объяснил вред санкций против "Северного потока — 2"
"Последние санкционные проекты США навредят в первую очередь предприятиям из таких дружественных стран, как Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Швейцария", — цитирует издание Бюхеля.
По его словам, вмешательство США в европейскую энергетическую политику спровоцирует неизбежный раскол между Вашингтоном и Брюсселем, от которого пострадают обе стороны.
"Европейские энергетические вопросы — дело европейцев, так будет и в дальнейшем", — заявил Бюхель.
Он также добавил, что в сентябре пройдет очередной раунд переговоров между Евросоюзом, Россией и Украиной по поводу нового транзитного соглашения, а санкции США могут навредить этому процессу.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предусматривает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год.
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании. Реализацию проекта планируется завершить в конце года.
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Захарова прокомментировала связанные с "Северным потоком — 2" санкции США
В поддержку проекта выступают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива, а также Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner, одного из подрядчиков строительства.
Против строительства выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также Литва, Латвия и Польша, которые считают проект политическим.
США также многократно критиковали строительство "Северного потока — 2", поскольку американские власти планируют поставлять в Европу сжиженный природный газ.
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Зачем друг Трампа сорвал введение санкций против "Северного потока — 2"
В конце июля комитет американского сената по международным делам одобрил законопроект, предусматривающий введение ограничительных мер против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2".
В частности, авторы документа предложили запретить въезд в страну лицам, причастным к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки российских морских трубопроводов на глубине 30 метров и более, а также заморозить их активы, находящиеся в американской юрисдикции.
Так, под санкции могут попасть компании из Италии, Швейцарии, Австрии, Германии, Нидерландов, Франции, Финляндии и Швеции. Ограничительные меры вступят в силу, если законопроект поддержат обе палаты парламента, а также подпишет президент Дональд Трамп.
Российские власти не раз отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и направлен на повышение энергетической безопасности Европы. В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова назвала возможные санкции против проекта новым витком русофобии.
Северный поток - 2
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"Северный поток – 2"Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Подробнее о реализации этого проекта– в инфографике Ria.ru
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