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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковные волонтеры-медики вошли в тройку лучших в России

15:58, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоВо время проведения занятия по оказанию первой медицинской помощи
Во время проведения занятия по оказанию первой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Подмосковное отделение всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" по итогам работы в первом полугодии текущего года стало третьим в рейтинге деятельности из 84 регионов России, а также заняло первое место по ЦФО, сообщил телеканал "360".
На сегодняшний день в отделение входит более 1680 волонтеров-медиков, сообщил директор Московского областного медицинского колледжа №1 Саркис Бабаян. В Подмосковье было открыто 11 местных отделений за указанный период.
Подмосковное отделение движения "Волонтеры-медики" взаимодействует на регулярной основе с 24 образовательными учреждениями области. По направлению "Популяризация кадрового донорства" числятся 476 волонтеров, ими было проведено 45 мероприятий и более 450 донаций крови. Отделением проводятся акции "Будь здоров", "Стоп ВИЧ/СПИД", "Соль + Йод", "Здоровые суставы" – в них приняло участие более 6 тысяч жителей региона.
Также силами волонтеров-медиков было открыто четыре школьных отряда и проведено 14 обучающих акций оказания первой медицинской помощи.
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