Подмосковные волонтеры-медики вошли в тройку лучших в России

На сегодняшний день в отделение входит более 1680 волонтеров-медиков, сообщил директор Московского областного медицинского колледжа №1 Саркис Бабаян. В Подмосковье было открыто 11 местных отделений за указанный период.

Подмосковное отделение движения "Волонтеры-медики" взаимодействует на регулярной основе с 24 образовательными учреждениями области. По направлению "Популяризация кадрового донорства" числятся 476 волонтеров, ими было проведено 45 мероприятий и более 450 донаций крови. Отделением проводятся акции "Будь здоров", "Стоп ВИЧ/СПИД", "Соль + Йод", "Здоровые суставы" – в них приняло участие более 6 тысяч жителей региона.