В Москве осенью высадят более 13 миллионов тюльпанов

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Свыше 13 миллионов луковиц тюльпанов высадят в Москве осенью на площади более 200 тысяч квадратных метров, увидеть распустившиеся весной цветы москвичи и гости столицы смогут на центральных улицах и вдоль транспортных магистралей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства.

"В осенний период 2019 года на территориях, подведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и префектурам административных округов города Москвы, запланировано к посадке 13 158 590 штук луковиц тюльпанов на площади 208 341,1 квадратных метров. Будут высажены тюльпаны трех различных классов: "махровые ранние", "Дарвиновы гибриды" и "Триумф", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, посадка луковичных растений (другие цветы осенью не высаживают) будет происходить с конца сентября по ноябрь. После того, как ранее высаженные однолетние цветы потеряют свою декоративность, проводятся работы по их демонтажу.

"Взамен демонтированных однолетников выполняется посадка тюльпанов. В дальнейшем вся площадь цветника, за исключением площади многолетников, декорируется древесной цветной щепой", - уточнили в пресс-службе.