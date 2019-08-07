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РИА Новости

В Москве осенью высадят более 13 миллионов тюльпанов

15:57, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТюльпаны
Тюльпаны
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Тюльпаны. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Свыше 13 миллионов луковиц тюльпанов высадят в Москве осенью на площади более 200 тысяч квадратных метров, увидеть распустившиеся весной цветы москвичи и гости столицы смогут на центральных улицах и вдоль транспортных магистралей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента жилищно-коммунального хозяйства.
"В осенний период 2019 года на территориях, подведомственных департаменту жилищно-коммунального хозяйства города Москвы и префектурам административных округов города Москвы, запланировано к посадке 13 158 590 штук луковиц тюльпанов на площади 208 341,1 квадратных метров. Будут высажены тюльпаны трех различных классов: "махровые ранние", "Дарвиновы гибриды" и "Триумф", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в пресс-службе, посадка луковичных растений (другие цветы осенью не высаживают) будет происходить с конца сентября по ноябрь. После того, как ранее высаженные однолетние цветы потеряют свою декоративность, проводятся работы по их демонтажу.
"Взамен демонтированных однолетников выполняется посадка тюльпанов. В дальнейшем вся площадь цветника, за исключением площади многолетников, декорируется древесной цветной щепой", - уточнили в пресс-службе.
Высадка тюльпанов, которые москвичи смогут увидеть уже будущей весной, будет происходить на центральный улицах Москвы: на Новом Арбате, Манежной площади, на подходах к ВДНХ, около Триумфальной арки и в скверах. Также цветы будут высажены вдоль транспортных магистралей: на Дмитровском, Рублевском, Каширском и Киевском шоссе, Рязанском, Волгоградском, Пролетарском, Ленинском, Кутузовском проспектах, а также на проспектах Андропова и Вернадского.
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