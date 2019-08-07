Освобожденные в Ливии россияне с судна Temeteron попросили помощи у ITF

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Моряки с судна Temeteron, ранее освобожденные из тюремного заключения в Ливии, обратились в Международную федерацию транспортных рабочих (ITF) с просьбой оказать помощь, в том числе в получении зарплаты, рассказал РИА Новости координатор ITF в РФ Сергей Фишов.

Фишов ранее сообщал агентству, что 3 августа с ним на связь вышел старпом танкера Temeteron, который сообщил, что все моряки вернулись домой . Танкер Temeteron был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое - из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме Panomar Shipmanagement, судно работало под флагом Белиза.

"Только что получил письмо (с просьбой оказать - Прим. ред.) юридическую поддержку, помощь членам экипажа. Зарплату не получают три года", - сообщил Фишов.

По его словам, ITF изучит обращение и проработает варианты, как можно помочь морякам, рассматривает возможность обращения к судоходной компании Panomar Shipmanagement.

Как сообщал уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, экипаж обвиняли в провозе контрабандных нефтепродуктов. Обвинение настаивало на максимально возможном сроке наказания для моряков, которое подразумевает до пяти лет лишения свободы, а также конфискацию судна и денежный штраф.