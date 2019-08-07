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РИА Новости

Один пострадавший в ДТП под Рязанью остается в крайне тяжелом состоянии

15:56, 7 августа 2019
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ на месте дорожно-транспортного происшествия в Сасовском районе Рязанской области, где столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем. 6 августа 2019
Сотрудники МЧС РФ на месте дорожно-транспортного происшествия в Сасовском районе Рязанской области, где столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем. 6 августа 2019
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ на месте дорожно-транспортного происшествия в Сасовском районе Рязанской области, где столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем. 6 августа 2019. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области, в результате которого погибли шесть человек, остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости завотделением реанимации травмцентра Рязанской ОКБ Андрей Карпунин.
ДТП произошло 6 августа около 4.30 на 404-м километре автодороги М5 "Урал". Микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser. Погибли шесть человек, включая 14-летнюю девочку, восемь человек госпитализированы. В автобусе ехали граждане Таджикистана. СУ СК по региону проводит проверку по факту ДТП. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Сообщалось, что микроавтобус выехал на полосу встречного движения.
На месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019
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По данным регионального минздрава, пострадавший в ДТП 12-летний мальчик находится в областной детской клинической больнице, еще один пациент - в областной клинической. Пять пациентов проходят лечение в Шацкой межрайонной больнице и один - в Сасовском межрайонном медицинском центре.
"Остается в крайне тяжелом состоянии один пациент, остальные стабильны, тяжелые", - рассказал Карпунин.
Крайне тяжелый пациент находится в реанимации Сасовского межрайонного медцентра.
"Тяжесть его состояния, к сожалению, не позволяет в кратчайшие сроки транспортировать его в областной центр, как планируется", - сказал Карпунин. Он подтвердил наличие угрозы жизни пациента.
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