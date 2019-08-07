Один пострадавший в ДТП под Рязанью остается в крайне тяжелом состоянии

Сотрудники МЧС РФ на месте дорожно-транспортного происшествия в Сасовском районе Рязанской области, где столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем. 6 августа 2019. Архивное фото

Сотрудники МЧС РФ на месте дорожно-транспортного происшествия в Сасовском районе Рязанской области, где столкнулись микроавтобус с легковым автомобилем. 6 августа 2019

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Один из пострадавших в ДТП с участием микроавтобуса в Рязанской области, в результате которого погибли шесть человек, остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости завотделением реанимации травмцентра Рязанской ОКБ Андрей Карпунин.

ДТП произошло 6 августа около 4.30 на 404-м километре автодороги М5 "Урал". Микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser. Погибли шесть человек, включая 14-летнюю девочку, восемь человек госпитализированы. В автобусе ехали граждане Таджикистана. СУ СК по региону проводит проверку по факту ДТП. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Сообщалось, что микроавтобус выехал на полосу встречного движения.

По данным регионального минздрава, пострадавший в ДТП 12-летний мальчик находится в областной детской клинической больнице, еще один пациент - в областной клинической. Пять пациентов проходят лечение в Шацкой межрайонной больнице и один - в Сасовском межрайонном медицинском центре.

"Остается в крайне тяжелом состоянии один пациент, остальные стабильны, тяжелые", - рассказал Карпунин.

Крайне тяжелый пациент находится в реанимации Сасовского межрайонного медцентра.