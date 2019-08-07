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РИА Новости

В Твери уволили всех водителей трамваев

15:48, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей КуденкоТрамвай на улице
Трамвай на улице
© РИА Новости / Алексей Куденко
Трамвай на улице. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Все водители трамваев в Твери уволены по соглашению сторон в связи с закрытием в городе трамвайного движения, но в будущем его планируется восстановить, сообщает администрация города в среду.
Власти информируют, что трамвайное движение в городе приостановлено в ноябре прошлого года, и с этого времени трамвайное предприятие находится в простое. Однако ежемесячно водителям выплачивали в среднем по 12 тысяч рублей. В целях оптимизации расходов бюджета, отмечается в сообщении, было принято решение с 7 августа расторгнуть с ними трудовые отношения. Всего были уволены 28 водителей.
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"Большинство специалистов, по информации предприятия, параллельно уже устроились на другую работу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что конфликтных ситуаций при увольнении не возникло, поскольку всем желающим были предложены вакантные должности в МУПе. Водителей включили в базу специалистов, трудовые отношения с которыми будут возобновлены, как только в городе будет восстановлено трамвайное движение.
Власти подчеркивают: задача по сохранению трамвайного движения в городе является одной из самых важных для муниципалитета и региона в целом. Выделение полос под трамвайное движение зафиксировано в новом генплане Твери.
"В соответствии с документом электрический транспорт является значимой составной частью городского общественного пассажирского транспорта. Трамвайные линии соединят основные узлы, формирующие пассажиропотоки", - говорится в сообщении. Предусмотрено увеличение протяженности трамвайных путей.
Реализация столь масштабного проекта требует детальной проработки и значительного финансирования, он будет реализовываться поэтапно, отмечают власти. В настоящее время в городе идет демонтаж путей и контактной сети, чтобы привести в порядок дорожное полотно под ними.
"МУП "ПАТП-1" поручено выполнить все необходимые мероприятия по консервации трамвайных вагонов и сохранению в рабочем состоянии трамвайного парка. Эта задача предприятием выполняется", - говорится в сообщении.
Власти не уточняют сроки восстановления трамвайного движения в городе.
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ТверьОбщество
Популярные комментарии
нетушки, если временно закрыли, то это навсегда... и рельсы с контактной сетью демонтировали... да здравствуют маршрутки!)
7 августа, 15:56
nmniralizator man
1241502
Сокращать не выгодно комерсам, вынуждают подписывать обоюдное соглашение, власть молчит ((
7 августа, 15:55
Сосед Соседов
511111
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