В Твери уволили всех водителей трамваев

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Все водители трамваев в Твери уволены по соглашению сторон в связи с закрытием в городе трамвайного движения, но в будущем его планируется восстановить, сообщает администрация города в среду.

Власти информируют, что трамвайное движение в городе приостановлено в ноябре прошлого года, и с этого времени трамвайное предприятие находится в простое. Однако ежемесячно водителям выплачивали в среднем по 12 тысяч рублей. В целях оптимизации расходов бюджета, отмечается в сообщении, было принято решение с 7 августа расторгнуть с ними трудовые отношения. Всего были уволены 28 водителей.

"Большинство специалистов, по информации предприятия, параллельно уже устроились на другую работу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что конфликтных ситуаций при увольнении не возникло, поскольку всем желающим были предложены вакантные должности в МУПе. Водителей включили в базу специалистов, трудовые отношения с которыми будут возобновлены, как только в городе будет восстановлено трамвайное движение.

Власти подчеркивают: задача по сохранению трамвайного движения в городе является одной из самых важных для муниципалитета и региона в целом. Выделение полос под трамвайное движение зафиксировано в новом генплане Твери.

"В соответствии с документом электрический транспорт является значимой составной частью городского общественного пассажирского транспорта. Трамвайные линии соединят основные узлы, формирующие пассажиропотоки", - говорится в сообщении. Предусмотрено увеличение протяженности трамвайных путей.

Реализация столь масштабного проекта требует детальной проработки и значительного финансирования, он будет реализовываться поэтапно, отмечают власти. В настоящее время в городе идет демонтаж путей и контактной сети, чтобы привести в порядок дорожное полотно под ними.

"МУП "ПАТП-1" поручено выполнить все необходимые мероприятия по консервации трамвайных вагонов и сохранению в рабочем состоянии трамвайного парка. Эта задача предприятием выполняется", - говорится в сообщении.

Власти не уточняют сроки восстановления трамвайного движения в городе.