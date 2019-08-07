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РИА Новости

Стало известно, на что рекрутеры обращают внимание при выборе персонала

15:47, 7 августа 2019
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© Fotolia / Minerva StudioСобеседование при приеме на работу
Собеседование при приеме на работу
© Fotolia / Minerva Studio
Собеседование при приеме на работу . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Рекрутеры обращают больше внимания на внешность кандидатов и оценивают их пунктуальность, а соответствие заявленных компетенций реальным умениям находится на пятом месте, следует из исследования сервиса по поиску работы Rabota.ru.
Согласно исследованию, большинство респондентов (71%), отвечая на вопрос "На что вы больше всего обращаете внимание на собеседовании с кандидатом?", отметили, что смотрят на внешность, 67% обращают внимание на пунктуальность, 61% - на интерес к должности и соответствие кандидата требованиям вакансии, 57% - на воспитание и манеры поведения, 53% на соответствие резюме реальным компетенциям и опыту.
Собеседование при приеме на работу. Архивное фото
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Меньше всего опрошенных интересуют хобби кандидатов и аккуратность (по 7%), а также наличие рекомендаций (8%), самооценка (12%), личное обаяние (13%).
В исследовании приняли участие 509 представителей российских компаний, руководителей, HR-директоров, рекрутеров, HP-специалистов. Оно проходило с 15 июля по 31 июля 2019 года.
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