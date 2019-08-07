Стало известно, на что рекрутеры обращают внимание при выборе персонала

Согласно исследованию, большинство респондентов (71%), отвечая на вопрос "На что вы больше всего обращаете внимание на собеседовании с кандидатом?", отметили, что смотрят на внешность, 67% обращают внимание на пунктуальность, 61% - на интерес к должности и соответствие кандидата требованиям вакансии, 57% - на воспитание и манеры поведения, 53% на соответствие резюме реальным компетенциям и опыту.