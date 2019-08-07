Fiat отзывает 147 автомобилей в России

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Fiat отзывает в России 147 автомобилей марки Fiat Fullback, реализованных с июня 2016 года, из-за возможных проблем с креплениями боковых подножек, сообщается на Fiat отзывает в России 147 автомобилей марки Fiat Fullback, реализованных с июня 2016 года, из-за возможных проблем с креплениями боковых подножек, сообщается на сайте Росстандарта.

"Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие требованиям креплений боковых подножек, что может привести к отсоединению подножек от корпуса автомобиля", - говорится в сообщении.

Уполномоченные представители изготовителей ООО "Эйсиэй рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта.