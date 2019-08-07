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РИА Новости

Fiat отзывает 147 автомобилей в России

15:43, 7 августа 2019
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© Flickr / M 93: „Dein Nordrhein-Westfalen“ Автомобиль Fiat Fullback
Автомобиль Fiat Fullback
© Flickr / M 93: „Dein Nordrhein-Westfalen“
Автомобиль Fiat Fullback. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Fiat отзывает в России 147 автомобилей марки Fiat Fullback, реализованных с июня 2016 года, из-за возможных проблем с креплениями боковых подножек, сообщается на сайте Росстандарта.
"Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие требованиям креплений боковых подножек, что может привести к отсоединению подножек от корпуса автомобиля", - говорится в сообщении.
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Уполномоченные представители изготовителей ООО "Эйсиэй рус" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для ремонта.
Заклепки креплений боковых подножек будут заменены на болты. Все работы будут бесплатными для владельцев.
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