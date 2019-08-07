Два московских суда возобновили работу после эвакуации из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тверской и Мещанский суды Москвы возобновили работу после эвакуации из-за угрозы взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда.
Там отметили, что сотрудники правоохранительных органов проверили здание судов и не нашли взрывных устройств.
Вчера, 14:37В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва
"Суд возобновил работу в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
Ранее на электронную почту поступило сообщение об угрозе взрыва здания, после этого сотрудники и посетители суда были эвакуированы.