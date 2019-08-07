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РИА Новости

Два московских суда возобновили работу после эвакуации из-за угрозы взрыва

15:42, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Тверского районного суда Москвы
Здание Тверского районного суда Москвы
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Здание Тверского районного суда Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Тверской и Мещанский суды Москвы возобновили работу после эвакуации из-за угрозы взрыва, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мещанского суда.
Там отметили, что сотрудники правоохранительных органов проверили здание судов и не нашли взрывных устройств.
Московская городская избирательная комиссия
Вчера, 14:37
В Мосгоризбирком поступила угроза взрыва
"Суд возобновил работу в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.
Ранее на электронную почту поступило сообщение об угрозе взрыва здания, после этого сотрудники и посетители суда были эвакуированы.
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