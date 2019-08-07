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РИА Новости
Культура

Моника Левински станет продюсером сериала об импичменте Биллу Клинтону

15:13, 7 августа 2019
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© AP Photo / Invision / Jordan StraussМоника Левински
Моника Левински
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
Моника Левински . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Моника Левински, связь с которой едва не стоила должности 42-му президенту США Биллу Клинтону, станет продюсером третьего сезона популярного телесериала "Американская история преступлений", посвященного попытке импичмента главы государства, пишет газета Washington Post.
Новый сезон телешоу под названием "Импичмент: американская история преступлений" будет базироваться на книге Джеффри Тубина "Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента".
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"В этой истории есть огромное количество нюансов, о которых люди не знают. Им будет это интересно, намечается грандиозное зрелище", - заявил Джон Ландграф, глава кабельного телеканала FX, заказавшего продолжение сериала. По его словам, согласие самой Моники Левински стать продюсером проекта "кое-что говорит о качестве материала".
На роль Моники Левински в сериале назначена актриса Бини Фелдштейн, известная по фильму "Леди Бёрд", где она сыграла подругу главной героини. Кто будет исполнять роли Билла Клинтона и его супруги Хиллари, пока неизвестно.
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Личная жизнь президента: Билл Клинтон и Моника ЛевинскиРовно 20 лет назад 42-й президент США Билл Клинтон избежал угрозы импичмента. Причиной скандала послужила его связь с Моникой Левински. Эти события и то, как сегодня в обществе воспринимают политиков, обсудили в эфире радио Sputnik эксперты Игорь Шатров и Илья Кравченко.
Съемки третьего сезона начнутся в феврале, его премьера запланирована на 27 сентября 2020 года. Как отмечает газета, эта дата совпадает с последними неделями президентской гонки в США.
Первый сезон "Американской истории преступлений" был посвящен делу бейсболиста О. Джея Симпсона, второй – убийству дизайнера Джанни Версаче. Первоначально предполагалось, что третий сезон расскажет о последствиях урагана "Катрина", однако затем руководство телеканала отложило реализацию этой идеи.
Билл Клинтон был президентом США от Демократической партии с 1993 по 2003 год. Скандал с Моникой Левински разгорелся в 1998 году, когда подробности о связи президента с сотрудницей попали в прессу, это привело к началу процедуры импичмента, но впоследствии импичмент был отклонен.
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