Моника Левински станет продюсером сериала об импичменте Биллу Клинтону

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Моника Левински, связь с которой едва не стоила должности 42-му президенту США Биллу Клинтону, станет продюсером третьего сезона популярного телесериала "Американская история преступлений", посвященного попытке импичмента главы государства, пишет газета Моника Левински, связь с которой едва не стоила должности 42-му президенту США Биллу Клинтону, станет продюсером третьего сезона популярного телесериала "Американская история преступлений", посвященного попытке импичмента главы государства, пишет газета Washington Post

Новый сезон телешоу под названием "Импичмент: американская история преступлений" будет базироваться на книге Джеффри Тубина "Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента".

"В этой истории есть огромное количество нюансов, о которых люди не знают. Им будет это интересно, намечается грандиозное зрелище", - заявил Джон Ландграф, глава кабельного телеканала FX, заказавшего продолжение сериала. По его словам, согласие самой Моники Левински стать продюсером проекта "кое-что говорит о качестве материала".

На роль Моники Левински в сериале назначена актриса Бини Фелдштейн, известная по фильму "Леди Бёрд", где она сыграла подругу главной героини. Кто будет исполнять роли Билла Клинтона и его супруги Хиллари, пока неизвестно.

Съемки третьего сезона начнутся в феврале, его премьера запланирована на 27 сентября 2020 года. Как отмечает газета, эта дата совпадает с последними неделями президентской гонки в США.

Первый сезон "Американской истории преступлений" был посвящен делу бейсболиста О. Джея Симпсона, второй – убийству дизайнера Джанни Версаче. Первоначально предполагалось, что третий сезон расскажет о последствиях урагана "Катрина", однако затем руководство телеканала отложило реализацию этой идеи.