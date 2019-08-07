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РИА Новости

Ученый рассказал об ускорении темпа таяния льда в Гренландии

15:09, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алла ВикалюкАйсберг в форме арки у берегов Гренландии
Айсберг в форме арки у берегов Гренландии
© РИА Новости / Алла Викалюк
Айсберг в форме арки у берегов Гренландии. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Таяние ледников в Гренландии не приведет к быстрому подъему уровня мирового океана, однако этот процесс ускоряется, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.
Ранее в СМИ появились сообщения о рекордном таянии льда в Гренландии. По данным гляциологов, в июле 197 миллиардов тонн воды оказалось в мировом океане из-за таяния льда на этом континенте, а в 31 июля был установлен мировой рекорд таяния - 12,5 миллиардов тонн льда за один день оказалось в океане.
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"90% льда - Антарктида, 9% - Гренландия, а 1% - остальной лед на земной шаре. Гренландия не Антарктида, но вносит большой вклад в ледовое богатство планеты. Процесс ускоряющийся, но не быстрый. Говорить о том, что завтра все растает и поднимется уровень мирового океана нельзя, хотя тенденция крайне неприятная. За прошлый век уровень воды в мировом океане поднялся на 17 сантиметров, в среднем 1,7 сантиметра за 10 лет, в первые 10 лет нашего века подъем составил 3,1-3,2 сантиметра. Очевидно ускорение, которое и будет продолжаться", - сказал Киселев.
Он также пояснил, что интенсивность таяния льдов в Гренландии будет больше, чем в Антарктиде, потому в Гренландии теплее и объемы льда меньше.
"Такое внимание к Гренландии привлечено сейчас, потому что там лето, как в Европе, США и России. Сейчас идет значительное таяние. Антарктида, которая содержит гораздо большие запасы льда, также тает, но пока там зима, поэтому сообщений о таянии нет, но усиление скорости таяния есть и там. Около трех миллионов тонн ледников стаивает ежегодно и эта скорость выше, чем предполагалось", - рассказала представитель России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елена Жаркова.
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Земля - РИА НаукаГренландияРИА Наука
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