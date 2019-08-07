Ученый рассказал об ускорении темпа таяния льда в Гренландии

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Таяние ледников в Гренландии не приведет к быстрому подъему уровня мирового океана, однако этот процесс ускоряется, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

Ранее в СМИ появились сообщения о рекордном таянии льда в Гренландии. По данным гляциологов, в июле 197 миллиардов тонн воды оказалось в мировом океане из-за таяния льда на этом континенте, а в 31 июля был установлен мировой рекорд таяния - 12,5 миллиардов тонн льда за один день оказалось в океане.

"90% льда - Антарктида, 9% - Гренландия, а 1% - остальной лед на земной шаре. Гренландия не Антарктида, но вносит большой вклад в ледовое богатство планеты. Процесс ускоряющийся, но не быстрый. Говорить о том, что завтра все растает и поднимется уровень мирового океана нельзя, хотя тенденция крайне неприятная. За прошлый век уровень воды в мировом океане поднялся на 17 сантиметров, в среднем 1,7 сантиметра за 10 лет, в первые 10 лет нашего века подъем составил 3,1-3,2 сантиметра. Очевидно ускорение, которое и будет продолжаться", - сказал Киселев.

Он также пояснил, что интенсивность таяния льдов в Гренландии будет больше, чем в Антарктиде, потому в Гренландии теплее и объемы льда меньше.