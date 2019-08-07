Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T15:09Z
https://ria.ru/20190807/1557258760.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152453/24/1524532433_0:206:2811:1787_1036x0_80_0_0_057c6b303a5509cd3417b94e5d10a50a.jpg
РИА Новости

Мэр острова Мон-Сен-Мишель ограничил потребление воды туристами

15:09, 7 августа 2019
760
CC BY-SA 3.0 / Diliff / Мон-Сен-Мишель на северо-западном побережье Франции
Мон-Сен-Мишель на северо-западном побережье Франции
CC BY-SA 3.0 / Diliff /
Мон-Сен-Мишель на северо-западном побережье Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 авг – РИА Новости. Мэр французского острова Мон-Сен-Мишель принял решение ограничить потребление воды для туристов, которые после прогулки босиком моют ноги, сообщает телеканал France 3.
Тысячи туристов, посещающих остров, гуляют босиком по песку около известного аббатства Мон-Сен-Мишель. До настоящего момента у приезжающих была возможность помыть ноги после прогулки в ножных ванночках, которые предоставляла мэрия, отмечает телеканал.
Турист пьет воду
11 мая, 08:00
Вода в бутылках: крупнейшее мошенничество в истории
"Из-за засухи префектура попросила немного уменьшить количество воды", - сказал мэр Мон-Сен Мишель Янн Гальтон, слова которого приводит телеканал.
Чиновник отметил, что миллион литров воды, которая пригодна для потребления в пищу, уходит на мытье ног, и обходится это в 30 тысяч евро.
"Поэтому мы просим туристов мыть ноги в реке Куэнон, а песок будет возвращаться в море", - отметил мэр острова.
Всемирно известное аббатство Мон-Сен-Мишель, расположенное на небольшом скалистом островке неподалеку от морского берега на границе Бретани и Нормандии, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции и одним из символов страны. Первое поселение на острове появилось в 709 году, а строительство аббатства началось в XI веке. Насыпная дамба, которая связала остров с материком, появилась в 1879 году: с этого времени Мон-Сен-Мишель фактически перестал быть островом.
1360000
Обсудить 1
ТуризмтуристыНовости - ТуризмБретаньФранцияВ мире
Рекомендуем
Трамвай на улице
В Твери уволили всех водителей трамваев
РИА
Новости
Флаг Украины
Военная прокуратура Украины сочла заявления офиса Зеленского неприемлемыми
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Айсберг в форме арки у берегов Гренландии
Ученый рассказал об ускорении темпа таяния льда в Гренландии
Лента
новостей
Чашка кофе
Ученые развенчали один из самых популярных мифов о кофе
Режиссер Квентин Тарантино
Тарантино сказал, что много раз смотрел советский фильм "Человек-амфибия"
Собеседование при приеме на работу
Стало известно, на что рекрутеры обращают внимание при выборе персонала
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
В Туве две сестры получили сроки в колонии за убийство семьи
Мужчина отдыхает на диване
ООН подготовила "Руководство по спасению мира для лентяев"
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт объяснил желание Зеленского собрать "нормандский формат"
Летние веранды в Москве
В Москве рестораторам рекомендовали свернуть веранды из-за непогоды
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Пожилого жителя Петербурга заподозрили в распространении детского порно
Свиньи в стойле
В Тюменской области на ферме от удара током погибло около тысячи свиней
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
Памфилова рассказала, что в ЦИК ради Соболь дежурили медики
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
09:04СМИ: Минкомсвязь выступила против смягчения преференций для госзакупок ПО
09:03Посольство РФ рекомендовало избегать района спецоперации у дома Атамбаева
Лента новостейМолния