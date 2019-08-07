Мэр острова Мон-Сен-Мишель ограничил потребление воды туристами

ПАРИЖ, 7 авг – РИА Новости. Мэр французского острова Мон-Сен-Мишель принял решение ограничить потребление воды для туристов, которые после прогулки босиком моют ноги, сообщает телеканал France 3.
Тысячи туристов, посещающих остров, гуляют босиком по песку около известного аббатства Мон-Сен-Мишель. До настоящего момента у приезжающих была возможность помыть ноги после прогулки в ножных ванночках, которые предоставляла мэрия, отмечает телеканал.
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"Из-за засухи префектура попросила немного уменьшить количество воды", - сказал мэр Мон-Сен Мишель Янн Гальтон, слова которого приводит телеканал.
Чиновник отметил, что миллион литров воды, которая пригодна для потребления в пищу, уходит на мытье ног, и обходится это в 30 тысяч евро.
"Поэтому мы просим туристов мыть ноги в реке Куэнон, а песок будет возвращаться в море", - отметил мэр острова.
Всемирно известное аббатство Мон-Сен-Мишель, расположенное на небольшом скалистом островке неподалеку от морского берега на границе Бретани и Нормандии, является одной из самых посещаемых достопримечательностей Франции и одним из символов страны. Первое поселение на острове появилось в 709 году, а строительство аббатства началось в XI веке. Насыпная дамба, которая связала остров с материком, появилась в 1879 году: с этого времени Мон-Сен-Мишель фактически перестал быть островом.