Мэр острова Мон-Сен-Мишель ограничил потребление воды туристами

ПАРИЖ, 7 авг – РИА Новости. Мэр французского острова Мон-Сен-Мишель принял решение ограничить потребление воды для туристов, которые после прогулки босиком моют ноги, сообщает телеканал Мэр французского острова Мон-Сен-Мишель принял решение ограничить потребление воды для туристов, которые после прогулки босиком моют ноги, сообщает телеканал France 3.

Тысячи туристов, посещающих остров, гуляют босиком по песку около известного аббатства Мон-Сен-Мишель. До настоящего момента у приезжающих была возможность помыть ноги после прогулки в ножных ванночках, которые предоставляла мэрия, отмечает телеканал.

"Из-за засухи префектура попросила немного уменьшить количество воды", - сказал мэр Мон-Сен Мишель Янн Гальтон, слова которого приводит телеканал.

Чиновник отметил, что миллион литров воды, которая пригодна для потребления в пищу, уходит на мытье ног, и обходится это в 30 тысяч евро.

"Поэтому мы просим туристов мыть ноги в реке Куэнон, а песок будет возвращаться в море", - отметил мэр острова.