Пожилого жителя Петербурга заподозрили в распространении детского порно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Полиция задержала 75-летнего мужчину по подозрению в распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняет ведомство, сотрудники отдела Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола ГУМВД по Петербургу совместно с оперативниками отдела "К" ГУМВД России выявили факт распространения материалов порнографического характера с участием несовершеннолетних в интернете. Уголовное дело было возбуждено по статье "изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России в поселке Александровская города Пушкин задержали 75-летнего местного жителя. Как установлено, злоумышленник открыл для свободного доступа, скачивания и копирования другим пользователям данной сети, в том числе несовершеннолетним,… видеофайлы порнографического содержания с участием подростков", - говорится в сообщении.