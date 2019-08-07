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РИА Новости

Пожилого жителя Петербурга заподозрили в распространении детского порно

15:05, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Полиция задержала 75-летнего мужчину по подозрению в распространении порнографических материалов с участием несовершеннолетних, сообщает в среду пресс-служба ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как уточняет ведомство, сотрудники отдела Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола ГУМВД по Петербургу совместно с оперативниками отдела "К" ГУМВД России выявили факт распространения материалов порнографического характера с участием несовершеннолетних в интернете. Уголовное дело было возбуждено по статье "изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних".
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"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ГУ МВД России в поселке Александровская города Пушкин задержали 75-летнего местного жителя. Как установлено, злоумышленник открыл для свободного доступа, скачивания и копирования другим пользователям данной сети, в том числе несовершеннолетним,… видеофайлы порнографического содержания с участием подростков", - говорится в сообщении.
В настоящее время подозреваемый отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении, информирует пресс-служба ГУМВД.
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