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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье появится новый индустриальный парк

15:03, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДом правительства Московской области
Дом правительства Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья совместно с администрацией Краснознаменска занимаются подготовкой инфраструктуры для нового индустриального парка, сообщает пресс-служба главы ведомства Московской области.
"Министерство инвестиций и инноваций Подмосковья совместно с администрацией ЗАТО Краснознаменск занимаются подготовкой инфраструктуры для нового индустриального парка. Одноименная площадка для бизнеса будет предназначена для размещения новых производств, которые могут быть востребованы малым, средним и крупным бизнесом. Сам парк будет расположен в 26 километрах от МКАД по Минскому шоссе", - сообщает пресс-служба.
По словам заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова, сейчас на территории построены внутриплощадочные дороги, которые обеспечены электроосвещением и подведено водоснабжение.
"К декабрю этого года планируется завершить строительство котельной, ливневой канализации, насосной станции. Для резидентов правительством Московской области будет предусмотрено ряд льгот. В частности, компании могут получить земельный участок в аренду без проведения торгов с дальнейшим правом выкупа после завершения строительства", - цитирует слова Хромова пресс-служба ведомства.
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При приобретении участка необходимо будет внести 15% от его кадастровой стоимости. Кроме того инвесторы смогут воспользоваться правом получения компенсации затрат на подведение инженерной и транспортной инфраструктуры к предприятию, а также инвестиционным налоговым вычетом, добавляется в сообщении.
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