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РИА Новости

В посольстве подтвердили, что россияне не пострадали при взрыве в Кабуле

15:01, 7 августа 2019
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© REUTERS / Omar SobhaniВзрыв в Кабуле. 7 августа 2019
Взрыв в Кабуле. 7 августа 2019
© REUTERS / Omar Sobhani
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Россияне не пострадали в результате мощного взрыва в Кабуле, сообщило посольство РФ в Афганистане.
"Российских граждан среди пострадавших нет", - говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.
© AP Photo / Rahmat GulВзрыв в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
Взрыв в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
© AP Photo / Rahmat Gul
Взрыв в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
Мощный взрыв прогремел в среду утром на западе столицы Афганистана. На кадрах, опубликованных в Twitter телеканала Tolo News, виден столб дыма, возвышающийся над зданиями. По предварительным данным, целью взрыва стало управление полиции одного из столичных районов. Телеканал также сообщил, что в шестом полицейском округе взорвался автомобиль. Замминистра внутренних дел Афганистана сообщил о гибели по меньшей мере 14 человек, 145 пострадали. Телеканал Tolo News отмечал, что ответственность за взрыв взяло радикальное движение "Талибан".
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