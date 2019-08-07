ОП РФ: почти половина кандидатов зарегистрированы на выборы губернаторов

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. На выборах глав регионов в 2019 году зарегистрировано 47% кандидатов, сообщил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.

"Мы видим, что у нас больше всего зарегистрированных [кандидатов]– 47%, но следующими идут 38%, когда тот человек, который выдвинулся, не сдал ни одной подписи депутатов в свою поддержку... Это фиктивные выдвиженцы, возможно, они переоценили свою популярность, свои возможности или, скорее всего, решили использовать сами выборы для своей самопрезентации", – сказал Григорьев на круглом столе, посвященном итогам регистрации кандидатов на выборы глав регионов.

По его словам, 11% кандидатов собрали недостаточное количество подписей депутатов в свою поддержку.

"Еще одна проблема – это количество людей, которые заявляют о снятии своей кандидатуры, 4%. Это такая же ситуация, когда человек сначала выдвигается, а потом через несколько дней делает заявление и снимается. Скорее всего, речь идет о попытке самопрезентации. И это достаточно серьезная проблема, потому что таких людей достаточно много", – сказал он.

Григорьев также отметил основные тенденции этапа регистрации кандидатов на выборы губернаторов в 2019 году: рост политической активности и конкуренции, рост политической активности непарламентских партий и рост числа зарегистрированных кандидатов. Из непарламентских партий больше всего в выборах глав регионов принимают участие Российская партия пенсионеров, партия "Патриоты России", Партия социальной справедливости, партия "Родина".

"Конечно, парламентские партии здесь тоже на высоте", – подчеркнул Григорьев.