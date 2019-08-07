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РИА Новости

ОП РФ: почти половина кандидатов зарегистрированы на выборы губернаторов

15:01, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков Мужчина голосует на выборах
Мужчина голосует на выборах
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. На выборах глав регионов в 2019 году зарегистрировано 47% кандидатов, сообщил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев.
"Мы видим, что у нас больше всего зарегистрированных [кандидатов]– 47%, но следующими идут 38%, когда тот человек, который выдвинулся, не сдал ни одной подписи депутатов в свою поддержку... Это фиктивные выдвиженцы, возможно, они переоценили свою популярность, свои возможности или, скорее всего, решили использовать сами выборы для своей самопрезентации", – сказал Григорьев на круглом столе, посвященном итогам регистрации кандидатов на выборы глав регионов.
По его словам, 11% кандидатов собрали недостаточное количество подписей депутатов в свою поддержку.
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"Еще одна проблема – это количество людей, которые заявляют о снятии своей кандидатуры, 4%. Это такая же ситуация, когда человек сначала выдвигается, а потом через несколько дней делает заявление и снимается. Скорее всего, речь идет о попытке самопрезентации. И это достаточно серьезная проблема, потому что таких людей достаточно много", – сказал он.
Григорьев также отметил основные тенденции этапа регистрации кандидатов на выборы губернаторов в 2019 году: рост политической активности и конкуренции, рост политической активности непарламентских партий и рост числа зарегистрированных кандидатов. Из непарламентских партий больше всего в выборах глав регионов принимают участие Российская партия пенсионеров, партия "Патриоты России", Партия социальной справедливости, партия "Родина".
"Конечно, парламентские партии здесь тоже на высоте", – подчеркнул Григорьев.
"Регистрация кандидатов на выборах высших должностных лиц субъектов РФ показала: при правовом подходе и тщательной подготовке документов, сборе подписей штабами кандидатов никаких искусственных преград и применения административного ресурса не зафиксировано", – отметил член научно-экспертного совета при ЦИК России, член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.
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Максим ГригорьевАлександр БродМоскваРоссияОбщество
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