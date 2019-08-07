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РИА Новости

В Туве две сестры получили сроки в колонии за убийство семьи

15:01, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Статуя богини правосудия (Фемида) в здании суда. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Суд в Туве признал виновными в убийстве семьи с двумя детьми двух родных сестер и приговорил их к 6 и 14 годам лишения свободы, сообщает СК РФ.
По данным ведомства, убийство произошло в городе Ак-Довурак в марте 2017 года. Обвиняемыми по делу проходили две сестры 22 и 27 лет, ранее не судимые.
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По данным СК, 3 марта женщина с двумя дочерьми четырех и шести лет приехала домой и увидела пьяного мужа в компании двух сестер. Между ними завязалась ссора и 27-летняя девушка в драке нанесла хозяйке дома множественные ножевые ранения, после чего ее 22-летняя сестра также нанесла женщине многочисленные удары ножом. После этого 22-летняя девушка подралась с хозяином квартиры, которому также "ножом нанесла множественные удары по телу... после чего с целью сокрытия факта совершения особо тяжких преступлений совершила убийство двух малолетних девочек". Затем, чтобы скрыть следы преступления, она подожгла вещи в квартире для имитации пожара.
"Приговором суда 27-летней осужденной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 22-летней осужденной путем частичного сложения окончательно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с принудительным лечением у врача-психиатра по месту отбывания наказания", - говорится в сообщении, не уточняя даты оглашения приговора.
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