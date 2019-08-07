В Туве две сестры получили сроки в колонии за убийство семьи

КРАСНОЯРСК, 7 авг - РИА Новости. Суд в Туве признал виновными в убийстве семьи с двумя детьми двух родных сестер и приговорил их к 6 и 14 годам лишения свободы, сообщает СК РФ.

По данным ведомства, убийство произошло в городе Ак-Довурак в марте 2017 года. Обвиняемыми по делу проходили две сестры 22 и 27 лет, ранее не судимые.

По данным СК, 3 марта женщина с двумя дочерьми четырех и шести лет приехала домой и увидела пьяного мужа в компании двух сестер. Между ними завязалась ссора и 27-летняя девушка в драке нанесла хозяйке дома множественные ножевые ранения, после чего ее 22-летняя сестра также нанесла женщине многочисленные удары ножом. После этого 22-летняя девушка подралась с хозяином квартиры, которому также "ножом нанесла множественные удары по телу... после чего с целью сокрытия факта совершения особо тяжких преступлений совершила убийство двух малолетних девочек". Затем, чтобы скрыть следы преступления, она подожгла вещи в квартире для имитации пожара.