Глава Ставрополья рассказал Путину о туристах из Англии и США

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Англичане и американцы проявляют интерес к курортам Кавказа, но пока превалируют туристы из стран СНГ, рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на встрече с президентом РФ.

Глава государства Владимир Путин поинтересовался, как проходит курортный сезон в Ставрополе. "Мы даем сегодня устойчивый рост 5% уже за прошедшие шесть месяцев. По итогам года 12% ожидаем, это больше, еще плюсом 200 тысяч человек. Плюс среднее количество дней отдыха – 17 дней, фактически 340 тысяч человекодней мы получаем за счет того, что увеличено количество людей. Пошел бизнес в курортную тему, сегодня у нас в строительстве 17 санаториев находятся, и еще люди просят", - сказал он. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Губернатор добавил, что сейчас в Кисловодске планируется начать строительство еще одного санатория. "Radisson приезжали, хотят большую гостиницу в Кисловодске, прямо в центре города, строить", - сказал Владимиров.