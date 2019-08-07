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РИА Новости
Туризм

Глава Ставрополья рассказал Путину о туристах из Англии и США

14:57, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. 7 августа 2019
Президент Владимир Путин встретился с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. 7 августа 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Англичане и американцы проявляют интерес к курортам Кавказа, но пока превалируют туристы из стран СНГ, рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на встрече с президентом РФ.
Глава государства Владимир Путин поинтересовался, как проходит курортный сезон в Ставрополе. "Мы даем сегодня устойчивый рост 5% уже за прошедшие шесть месяцев. По итогам года 12% ожидаем, это больше, еще плюсом 200 тысяч человек. Плюс среднее количество дней отдыха – 17 дней, фактически 340 тысяч человекодней мы получаем за счет того, что увеличено количество людей. Пошел бизнес в курортную тему, сегодня у нас в строительстве 17 санаториев находятся, и еще люди просят", - сказал он. Стенограмма опубликована на сайте Кремля.
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Губернатор добавил, что сейчас в Кисловодске планируется начать строительство еще одного санатория. "Radisson приезжали, хотят большую гостиницу в Кисловодске, прямо в центре города, строить", - сказал Владимиров.
Он также рассказал об интересе к курортам Кавказа со стороны граждан Великобритании и США. "Я начинал, у нас было 7300 иностранных туристов, сегодня 87 тысяч. Конечно же, страны СНГ превалируют, из стран СНГ, конечно же, Азербайджан превалирует, вне сомнения. Но сегодня Англия, сегодня Америка. Англия, я сам удивлен, почему английские туристы поехали на Кавказ, в Минеральные Воды. И на самом деле те новые объекты, которые мы вводим, - мужики строят сразу "пять звезд", - сказал глава региона.
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ТуризмВладимир ВладимировВладимир ПутинКраснодарский край
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