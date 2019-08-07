Порошенко вызвали на допрос по делу об уклонении от уплаты налогов

КИЕВ, 7 авг — РИА Новости. Украинское Государственное бюро расследований вызвало на допрос бывшего президента страны Петра Порошенко, сообщил и.о. руководителя отдела по работе с общественностью и СМИ ведомства Максим Белоусенко.

"Порошенко вызван на допрос на 09:30 12 августа", — цитирует Белоусенко агентство "Укринформ" .

Он уточнил, что следователь собирается допросить политика по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала "Прямой".

Экс-президента 25 июля допрашивали по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском". Директор бюро Роман Труба заявил, что на очереди другие допросы, повестку Порошенко уже вручили.

Уголовные дела против Порошенко

Порошенко является фигурантом 14 уголовных дел — в частности, о злоупотреблении властью и служебным положением при распределении должностей в "Центрэнерго", о госизмене в связи с инцидентом в Керченском проливе, об узурпации судебной власти и незаконном завладении телеканалом "Прямой", о фальсификации документов при формировании депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства, а также о захвате власти.

Кроме того, его допросили по делу о гибели мирных граждан во время Евромайдана в 2014 году.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко накануне заявил, что по всем делам экс-президент проходит как свидетель.