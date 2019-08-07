В Тюменской области на ферме от удара током погибло около тысячи свиней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Около тысячи свиней погибло от удара электротоком на ферме в селе Сединкино Тюменской области, сообщил РИА Новости в среду начальник управления ветеринарии региона Вадим Щульц.

По его словам, инцидент произошел на одном из комплексов Мичуринской свиноводческой компании.

"Погибло около тысячи свиней в Заводоуковском районе от электрического тока. Замыкание произошло на подстанции, и погибли эти животные", - сказал собеседник агентства.