В Тюменской области на ферме от удара током погибло около тысячи свиней

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Около тысячи свиней погибло от удара электротоком на ферме в селе Сединкино Тюменской области, сообщил РИА Новости в среду начальник управления ветеринарии региона Вадим Щульц.
По его словам, инцидент произошел на одном из комплексов Мичуринской свиноводческой компании.
"Погибло около тысячи свиней в Заводоуковском районе от электрического тока. Замыкание произошло на подстанции, и погибли эти животные", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что было проведено вскрытие, в лабораторию был отправлен материал для исследования, чтобы исключить инфекционные заболевания. В итоге такие заболевания выявлены не были. Туши животных направлены на завод в Ишиме для утилизации.