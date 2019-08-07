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РИА Новости

В Тюменской области на ферме от удара током погибло около тысячи свиней

14:54, 7 августа 2019
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© Michael ProbstСвиньи в стойле
Свиньи в стойле
© Michael Probst
Свиньи в стойле. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Около тысячи свиней погибло от удара электротоком на ферме в селе Сединкино Тюменской области, сообщил РИА Новости в среду начальник управления ветеринарии региона Вадим Щульц.
По его словам, инцидент произошел на одном из комплексов Мичуринской свиноводческой компании.
"Погибло около тысячи свиней в Заводоуковском районе от электрического тока. Замыкание произошло на подстанции, и погибли эти животные", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что было проведено вскрытие, в лабораторию был отправлен материал для исследования, чтобы исключить инфекционные заболевания. В итоге такие заболевания выявлены не были. Туши животных направлены на завод в Ишиме для утилизации.
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