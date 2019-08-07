Минздрав рассказал о водителе автобуса, совершившего наезд в Подмосковье

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Водитель автобуса, совершивший наезд на пешеходов в подмосковном Долгопрудном, в результате чего погибли два человека, ранее не обращался в больницу из-за потери сознания, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.

Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции, что в среду утром автобус в подмосковном Долгопрудном на Лихачевском проспекте насмерть задавил двух пешеходов. По данным властей, еще двое пострадали. При этом семьям двух погибших перевозчик выплатит по два миллиона рублей, пострадавшим в аварии - по одному миллиону рублей. По информации перевозчика, которую приводит пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, накануне происшествия, 5 и 6 августа, водитель не работал, ему стало плохо при управлении автобусом в первый рабочий день после выходных.