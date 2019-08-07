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РИА Новости

Минздрав рассказал о водителе автобуса, совершившего наезд в Подмосковье

14:49, 7 августа 2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиДТП в Долгопрудном. 7 августа 2019
ДТП в Долгопрудном. 7 августа 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Водитель автобуса, совершивший наезд на пешеходов в подмосковном Долгопрудном, в результате чего погибли два человека, ранее не обращался в больницу из-за потери сознания, говорится в сообщении министерства здравоохранения Московской области.
Ранее РИА Новости сообщили в пресс-службе подмосковного главка полиции, что в среду утром автобус в подмосковном Долгопрудном на Лихачевском проспекте насмерть задавил двух пешеходов. По данным властей, еще двое пострадали. При этом семьям двух погибших перевозчик выплатит по два миллиона рублей, пострадавшим в аварии - по одному миллиону рублей. По информации перевозчика, которую приводит пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, накануне происшествия, 5 и 6 августа, водитель не работал, ему стало плохо при управлении автобусом в первый рабочий день после выходных.
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"Мужчина-водитель находится в состоянии средней степени тяжести, стабильное. Проведено необходимое обследование и назначено соответствующее лечение. Установлено, что ранее водитель не обращался к врачам по поводу потери сознания. Диагноз будет установлен по результатам обследования завтра", - говорится в сообщении.
Уточняется, что пострадавшие госпитализированы в профильные отделения.
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