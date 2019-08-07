Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T14:46Z
https://ria.ru/20190807/1557257237.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155705/20/1557052010_0:416:2902:2048_1036x0_80_0_0_59357d8e5c020cda8464253defd21945.jpg
РИА Новости

Эксперт: Зеленский в вопросе по Донбассу возвращается к стратегии Порошенко

14:46, 7 августа 2019
1574
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своими последними инициативами по урегулированию конфликта в Донбассе демонстрирует, что его команда сохранила подход бывшего главы государства Петра Порошенко в этой политике, рассчитывая не выполнять минские соглашения, а призывать Запад надавить на Россию, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
Зеленский ранее заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации в Донбассе и попросил "повлиять на ту сторону", имея в виду самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Это произошло после гибели четырех украинских военных в Донбассе, как считают в Киеве, под обстрелом со стороны ДНР и ЛНР, хотя в Донецке и Луганске отрицают свою причастность. Кроме того, Зеленский заявил, что намерен в среду связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель и настаивает на встрече "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) для обсуждения путей решения конфликта в Донбассе.
Танцоры в традиционной украинской одежде исполняют гопак на церемонии открытия учений Rapid Trident 2014
Вчера, 08:00
Командовал спектаклем. Зеленский вверил войска в Донбассе "реконструктору"
По мнению Жарихина, активизация Зеленского в вопросе урегулирования в Донбассе может быть связана и с внутриполитическими факторами.
"Есть вполне определенная - и они это чувствуют, и Зеленский тоже – тенденция к снижению рейтинга Зеленского, потому что он обещал восстановить мир, а в итоге все идет так, что скорее имеет место обострение ситуации, а не движение к миру, поэтому он начал предпринимать такие хаотические действия", - заявил эксперт в комментарии РИА Новости.
По словам Жарихина, возникает "ощущение, что он (Зеленский - ред.) не до конца разобрался в ситуации". Он напомнил, что, по данным ДНР и ЛНР, украинские военные могли погибнуть, подорвавшись на мине, а не в результате обстрела.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
6 августа, 14:38
В партии Зеленского предложили построить стену на границе с Донбассом
Касаясь призыва провести встречу в "нормандском формате", эксперт отметил, что для нее сейчас нет предпосылок. "Что обсуждать, если он говорит, что хочет обсудить, "чей Крым и кого там нет на Донбассе"? При такой постановке вопроса говорить вообще не о чем, потому что мы не собираемся обсуждать, чей Крым, для нас этот вопрос решен и он уж точно не имеет отношения к "нормандскому формату", - пояснил Жарихин.
По его мнению, Зеленский "это не понимает или делает вид, что не понимает, надеясь, что Россия проглотит эту идею". "Не проглотит, она не пойдет на обсуждение в "нормандском формате" тех вопросов, которые в этом формате решили не обсуждать", - добавил собеседник агентства.
Журналист Александр Дубинский
6 августа, 10:27
На Украине предложили провести референдум по реинтеграции Донбасса
По его словам, украинский лидер заявляет, что хочет мира, "но делает все, чтобы обострить ситуацию", приведя в качестве подтверждения этого тезиса недавнее назначение Зеленским Владимира Кравченко на позицию командующего операцией объединенных сил в Донбассе. Он отметил, что "при всем отличии стиля действий Зеленского, правильно говорят те, кто говорят, что Порошенко и Зеленский действуют в одном направлении".
"Парадигма, которая была у Порошенко, перешла команде Зеленского. Она состоит в том, что единственным выходом из ситуации на Донбассе и по вопросу Крыма они видят только в том, чтобы усилить давление со стороны Запада на Россию, Россия каким-то чудесным образом поднимет руки и сдаст Донбасс и Крым. Понятно, что это не произойдет, но другого варианта действий как у Порошенко, так и у него нет, нет реальной готовности идти на компромиссы по минским договоренностям", - пояснил Жарихин, добавив, что это означает отсутствие перспектив урегулирования на юго-востоке Украины в ближайшем будущем.
2420112
Обсудить 1
Ситуация в ДНР и ЛНРЛНРДНРПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
Флаг Украины
Военная прокуратура Украины сочла заявления офиса Зеленского неприемлемыми
РИА
Новости
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт объяснил желание Зеленского собрать "нормандский формат"
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Чашка кофе
Ученые развенчали один из самых популярных мифов о кофе
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным о ситуации в Донбассе
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Трамвай на улице
В Твери уволили всех водителей трамваев
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский в ответ на петицию заявил, что уже уволил Богдана
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
ДТП в Долгопрудном. 7 августа 2019
Минздрав рассказал о водителе автобуса, совершившего наезд в Подмосковье
Вид на курортный поселок Коктебель
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Появилось видео с места падения автобуса с обрыва под Новороссийском
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
09:05Медведев поручил разработать инструмент активизации бизнеса на Курилах
Лента новостейМолния