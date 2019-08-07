Эксперт: Зеленский в вопросе по Донбассу возвращается к стратегии Порошенко

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский своими последними инициативами по урегулированию конфликта в Донбассе демонстрирует, что его команда сохранила подход бывшего главы государства Петра Порошенко в этой политике, рассчитывая не выполнять минские соглашения, а призывать Запад надавить на Россию, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Зеленский ранее заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации в Донбассе и попросил "повлиять на ту сторону", имея в виду самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Это произошло после гибели четырех украинских военных в Донбассе, как считают в Киеве, под обстрелом со стороны ДНР и ЛНР, хотя в Донецке и Луганске отрицают свою причастность. Кроме того, Зеленский заявил, что намерен в среду связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель и настаивает на встрече "нормандского формата" (РФ, Франция, ФРГ, Украина) для обсуждения путей решения конфликта в Донбассе.

По мнению Жарихина, активизация Зеленского в вопросе урегулирования в Донбассе может быть связана и с внутриполитическими факторами.

"Есть вполне определенная - и они это чувствуют, и Зеленский тоже – тенденция к снижению рейтинга Зеленского, потому что он обещал восстановить мир, а в итоге все идет так, что скорее имеет место обострение ситуации, а не движение к миру, поэтому он начал предпринимать такие хаотические действия", - заявил эксперт в комментарии РИА Новости.

По словам Жарихина, возникает "ощущение, что он (Зеленский - ред.) не до конца разобрался в ситуации". Он напомнил, что, по данным ДНР и ЛНР, украинские военные могли погибнуть, подорвавшись на мине, а не в результате обстрела.

Касаясь призыва провести встречу в "нормандском формате", эксперт отметил, что для нее сейчас нет предпосылок. "Что обсуждать, если он говорит, что хочет обсудить, "чей Крым и кого там нет на Донбассе"? При такой постановке вопроса говорить вообще не о чем, потому что мы не собираемся обсуждать, чей Крым, для нас этот вопрос решен и он уж точно не имеет отношения к "нормандскому формату", - пояснил Жарихин.

По его мнению, Зеленский "это не понимает или делает вид, что не понимает, надеясь, что Россия проглотит эту идею". "Не проглотит, она не пойдет на обсуждение в "нормандском формате" тех вопросов, которые в этом формате решили не обсуждать", - добавил собеседник агентства.

По его словам, украинский лидер заявляет, что хочет мира, "но делает все, чтобы обострить ситуацию", приведя в качестве подтверждения этого тезиса недавнее назначение Зеленским Владимира Кравченко на позицию командующего операцией объединенных сил в Донбассе. Он отметил, что "при всем отличии стиля действий Зеленского, правильно говорят те, кто говорят, что Порошенко и Зеленский действуют в одном направлении".