Минпросвещения создаст видеоканал для популяризации русского языка

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минпросвещения планирует создать видеоканал для продвижения и популяризации русского языка, рассказала глава министерства Ольга Васильева.

"Помимо очного образования мы не забываем и о развитии онлайн-курсов по изучению русского языка, планируется создание просветительского видеоканала, посвященного продвижению и популяризации русского языка", - сказала Васильева на заседании межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка.

Глава министерства также рассказала о разработке учебно-методических комплектов для обучения русскому как иностранному языку в ряде стран СНГ, Словакии, Греции, а также в арабских странах.