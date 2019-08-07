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РИА Новости

Минпросвещения создаст видеоканал для популяризации русского языка

14:44, 7 августа 2019
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© РИА Новости / ТК "Городской телеканал" / Перейти в фотобанкМинистр просвещения РФ Ольга Васильева
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
© РИА Новости / ТК "Городской телеканал"
Перейти в фотобанк
Министр просвещения РФ Ольга Васильева . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минпросвещения планирует создать видеоканал для продвижения и популяризации русского языка, рассказала глава министерства Ольга Васильева.
"Помимо очного образования мы не забываем и о развитии онлайн-курсов по изучению русского языка, планируется создание просветительского видеоканала, посвященного продвижению и популяризации русского языка", - сказала Васильева на заседании межведомственной комиссии по вопросам сохранения, защиты и развития русского языка.
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Глава министерства также рассказала о разработке учебно-методических комплектов для обучения русскому как иностранному языку в ряде стран СНГ, Словакии, Греции, а также в арабских странах.
Для развития кадрового потенциала предусмотрено проведение курсов повышения квалификации и переподготовки педагогов ряда стран СНГ, Западной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в Южной Осетии и Республике Абхазия, добавила Васильева.
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Ольга ВасильеваСНГАбхазияМоскваГрецияОбщество
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