На Алтае в результате камнепада погибла туристка

БАРНАУЛ, 7 авг - РИА Новости. Следователи по Республике Алтай выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, получившей смертельные травмы во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, группа из восьми человек приехала в Усть-Коксинский район 2 августа, все туристы зарегистрировались в республиканском МЧС.

"Накануне днем, когда группа спускалась с горы у озера Дяраш-Кел в 50 километрах от села Кучерла, произошел камнепад. Пострадавшую забрал вертолет спасателей. Она умерла до прибытия в больницу", - говорится в сообщении.