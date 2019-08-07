На Алтае в результате камнепада погибла туристка

БАРНАУЛ, 7 авг - РИА Новости. Следователи по Республике Алтай выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, получившей смертельные травмы во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По данным ведомства, группа из восьми человек приехала в Усть-Коксинский район 2 августа, все туристы зарегистрировались в республиканском МЧС.
"Накануне днем, когда группа спускалась с горы у озера Дяраш-Кел в 50 километрах от села Кучерла, произошел камнепад. Пострадавшую забрал вертолет спасателей. Она умерла до прибытия в больницу", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что это случилось в сухую и безветренную погоду. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.