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РИА Новости

На Алтае в результате камнепада погибла туристка

14:41, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорное озеро в Республике Алтай
Горное озеро в Республике Алтай
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Горное озеро в Республике Алтай. Архивное фото
БАРНАУЛ, 7 авг - РИА Новости. Следователи по Республике Алтай выясняют обстоятельства гибели туристки из Екатеринбурга, получившей смертельные травмы во время камнепада у озера Дяраш-Кел, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
По данным ведомства, группа из восьми человек приехала в Усть-Коксинский район 2 августа, все туристы зарегистрировались в республиканском МЧС.
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"Накануне днем, когда группа спускалась с горы у озера Дяраш-Кел в 50 километрах от села Кучерла, произошел камнепад. Пострадавшую забрал вертолет спасателей. Она умерла до прибытия в больницу", - говорится в сообщении.
Ведомство отмечает, что это случилось в сухую и безветренную погоду. По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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