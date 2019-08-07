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РИА Новости

В МЭР объяснили, почему не растут инвестиции в основной капитал в России

14:39, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЖенщина выходит из здания Министерства экономического развития Российской Федерации
Женщина выходит из здания Министерства экономического развития Российской Федерации
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Женщина выходит из здания Министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Инвестиции в основной капитал в России во втором квартале показали околонулевую динамику на фоне снижения инвестиционных расходов бюджета, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина экономики".
"По оценке Минэкономразвития России, инвестиции в основной капитал во втором квартале 2019 демонстрировали околонулевую динамику, что связано в том числе с сокращением инвестиционных расходов федерального бюджета по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года (на 11,9% год к году в январе-мае)", - говорится в обзоре министерства.
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Как отмечают в МЭР, отрицательный вклад данного фактора в динамику инвестиций в основной капитал за период с начала года оценивается на уровне 0,9 п.п. По данным министерства, годовые темпы роста объема строительных работ с начала текущего года сохраняются вблизи нулевой отметки. Кроме того, во втором квартале снизился на 3,6% в годовом выражении инвестиционный импорт машин и оборудования из стран дальнего зарубежья, также замедлился рост выпуска отечественной машиностроительной продукции инвестиционного назначения по сравнению с первым кварталом.
В конце июля Банк России оценил сокращение инвестиций в основной капитал во втором квартале 2019 года в 1,3–1,8% в годовом выражении. В ЦБ также отмечали, что слабость инвестиционной активности связана во многом со снижением государственных инвестиций по отношению к соответствующему периоду 2018 года.
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По данным Росстата, инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале 2019 года выросли на 0,5%. Официальный прогноз Минэкономразвития предполагает рост показателя по итогам года на 3,1% (после роста на 4,3% в 2018 году). Представляя в апреле обновленный прогноз социально-экономического развития, Минэкономразвития объясняло снижение инвестиционной активности в 2019 несколькими факторами: адаптацией экономики к повышению НДС с 1 января 2019 года; временным ростом уровня процентных ставок в экономике; смещенным на вторую половину года стартом реализации инвестиционных проектов, запланированных в рамках нацпроектов.
В 2020 году, по прогнозу Минэкономразвития, ожидается ускорение роста инвестиций до 7%, впоследствии динамика будет несколько замедляться: до 6,3% в 2021 году и 5,8% в 2022 году. В 2023 и 2024 годах рост инвестиций прогнозируется на 5,6% и 5,3% соответственно. Начиная с 2020 года главным фактором экономического роста станет повышение темпов роста инвестиций в основной капитал, отмечали в МЭР в апреле.
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