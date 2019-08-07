Трамп заявил, что Сеул увеличит взносы на обеспечение безопасности от КНДР

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп в своем Американский президент Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что США начали переговоры о дальнейшем увеличении взносов со стороны Южной Кореи для обеспечения обороны от КНДР.

"Переговоры о дальнейшем увеличении платежей для США начались. Южная Корея – очень богатая страна, которая сейчас чувствует свое обязательство внести вклад в оборону, которую обеспечивают Соединенные Штаты", - написал американский лидер.

Трамп также заявил, что Южная Корея "согласилась заплатить США значительно больше денег, чтобы защитить себя от Северной Кореи". При этом он уточнил, что "последние несколько десятилетий Южная Корея платила США очень мало, но в прошлом году, по просьбе президента Трампа, ... заплатила 990 миллионов долларов".

Президент Соединенных Штатов резюмировал, заявив, что "отношения между двумя странами – очень хорошие".

Ранее южнокорейские военные заявили, что КНДР во вторник рано утром (в ночь на вторник мск) четвертый раз за две недели произвела пуск баллистических ракет малой дальности. Пуски, по их данным, прошли из провинции Хванхэ-Намдо, с восточного берега. В Пхеньяне пока не прокомментировали последние пуски, однако в сообщениях официальных СМИ страны о предыдущих пусках указывалось, что КНДР испытывала "управляемые тактические ракеты".

Совет Безопасности ООН требует от КНДР прекратить разработку и пуски любых баллистических ракет под угрозой ужесточения санкций. При этом сам Пхеньян не согласен с этим требованием. Тем не менее, ранее власти КНДР добровольно взяли на себя обязательство не проводить только испытания баллистических ракет большой дальности.