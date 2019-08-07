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РИА Новости

RT в седьмой раз номинировали на Emmy

14:36, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд телеканала RT
Стенд телеканала RT
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Российский телеканал RT в седьмой раз номинировали на международную премию Emmy.
В этом году RT претендует на "телевизионный оскар" в категории "Новости" за серию репортажей о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.
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Корреспонденты канала работали на месте событий, освещая истории людей, которые пережили трагедию, и стихийные митинги, последовавшие за пожаром.
Эта номинация стала седьмой для RT. В прошлом году в финал премии прошла серия репортажей о гуманитарной катастрофе в Мосуле и ее освещении в мировых СМИ. В 2017 году ведущий программы "Есть контакт" на RT America Крис Хеджес вышел в финал американской Emmy в категории "Лучший ведущий информационного ток-шоу". Три года назад номинацию на International Emmy получила серия спецрепортажей, посвященных 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2014 году выдвигалась серия репортажей о голодовке заключенных в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе. В 2012 RT стал финалистом благодаря освещению акций Occupy Wall Street в США. Первую же номинацию телеканал получил за эфир о первом визите Барака Обамы в Россию.
Церемония вручения наград состоится 24 сентября в Нью-Йорке.
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