RT в седьмой раз номинировали на Emmy

Эта номинация стала седьмой для RT. В прошлом году в финал премии прошла серия репортажей о гуманитарной катастрофе в Мосуле и ее освещении в мировых СМИ. В 2017 году ведущий программы "Есть контакт" на RT America Крис Хеджес вышел в финал американской Emmy в категории "Лучший ведущий информационного ток-шоу". Три года назад номинацию на International Emmy получила серия спецрепортажей, посвященных 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В 2014 году выдвигалась серия репортажей о голодовке заключенных в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе. В 2012 RT стал финалистом благодаря освещению акций Occupy Wall Street в США. Первую же номинацию телеканал получил за эфир о первом визите Барака Обамы в Россию.