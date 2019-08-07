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РИА Новости

В Госдуме проведут расследование вмешательства во внутренние дела России

14:33, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПервый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Госдума проведет парламентское расследование относительно вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, заявил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД РФ доведет до руководств США и Германии данные о том, как их дипломатические сотрудники и СМИ вмешиваются во внутренние дела России при информировании о несогласованных митингах в Москве.
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В среду лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов предложил 19 августа провести внеочередное заседание Совета Госдумы, где был бы рассмотрен вопрос о создании рабочей группы для расследования фактов внешнего давления на политическую ситуацию в РФ.
"Мы с вами хорошо помним, что Россию многократно обвиняли во вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах Америки, в европейских государствах, проводили расследования, но никаких убедительных доказательств предъявлено не было. Поэтому мы считаем, что имеем и юридические, и моральные основания для того, чтобы парламент России провел свое расследование о вмешательстве в наши внутренние дела", - сказал Исаев журналистам.
По его словам, комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции уже запросил в правоохранительных органах и МИД РФ информацию, подтверждающую вмешательства во внутренние дела России.
"Мы хотим разобраться, какие государства и с какой целью осуществляли подобного рода вмешательство, кто в России противоправным образом получал поддержку и материальную помощь из-за рубежа, а может быть, напрямую выступал в роли агентов влияния иностранных государств. Мы проведем гласное, открытое парламентское расследование, которое позволит привлечь экспертов, специалистов, заинтересованные ведомства, и результаты этого расследования представим обществу", - сказал Исаев.
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Андрей ИсаевГосдума РФРоссияПолитика
Популярные комментарии
Запад перекричать сложно.Дирижёры там квалифицированные, хор давно спелся. Ну, а если уж решили, надо работать серьёзно, без реверансов и бессмысленных взываний к совести и порядочности "партнёров". Хватит им уже позволять насчёт России безвозмездно прохаживаться. И всё должно быть стопроцентно доказательно, чтобы комар носа не подточил. "Адреса. Пароли. Явки."
7 августа, 14:52
lizander_57 Лизандер
5050007
Одно сотрясание воздуха то МИДом то Госдумой ,для того чтоб как США проводить расследования надо быть патриотом своей страны ,а тут то пятая колонна ,то депутаты имеющие дома на западе ,то дети чиновников проживающие в США
7 августа, 16:50
IIvanov170
2521305
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