Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Долгопрудном

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Прокуроры Московской области организовали проверку после того, как рейсовый автобус задавил двух человек на остановке в Долгопрудном, сообщается на сайте ведомства.
Ранее стало известно, что автобус в подмосковном Долгопрудном на Лихачевском проспекте насмерть задавил двух пешеходов. Как уточнял РИА Новости информированный источник, по предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водителю автобуса стало плохо за рулем.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием на остановке общественного транспорта в городском округе Долгопрудный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ход проверки поставлен прокуратурой области на контроль.