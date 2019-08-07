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РИА Новости

Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Долгопрудном

14:32, 7 августа 2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиДТП в Долгопрудном. 7 августа 2019
ДТП в Долгопрудном. 7 августа 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
ДТП в Долгопрудном. 7 августа 2019
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Прокуроры Московской области организовали проверку после того, как рейсовый автобус задавил двух человек на остановке в Долгопрудном, сообщается на сайте ведомства.
Ранее стало известно, что автобус в подмосковном Долгопрудном на Лихачевском проспекте насмерть задавил двух пешеходов. Как уточнял РИА Новости информированный источник, по предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водителю автобуса стало плохо за рулем.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием на остановке общественного транспорта в городском округе Долгопрудный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ход проверки поставлен прокуратурой области на контроль.
ДТП в Долгопрудном. 7 августа 2019
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