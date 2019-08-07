Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусом в Долгопрудном

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Прокуроры Московской области организовали проверку после того, как рейсовый автобус задавил двух человек на остановке в Долгопрудном, сообщается на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что автобус в подмосковном Долгопрудном на Лихачевском проспекте насмерть задавил двух пешеходов. Как уточнял РИА Новости информированный источник, по предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водителю автобуса стало плохо за рулем.

"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием на остановке общественного транспорта в городском округе Долгопрудный", - говорится в сообщении.