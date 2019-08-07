Адвокат Палецкиса прокомментировал решение суда оставить его под арестом

ВИЛЬНЮС, 7 авг – РИА Новости. Адвокат оппозиционного литовского политика Альгирдаса Палецкиса Альгис Петрулис объяснил, почему Апелляционный суд республики отклонил ходатайство о смягчении меры пресечения. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Адвокат оппозиционного литовского политика Альгирдаса Палецкиса Альгис Петрулис объяснил, почему Апелляционный суд республики отклонил ходатайство о смягчении меры пресечения. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Литва

Защитник заявил, что суд отказался выпустить заключенного из-под ареста, поскольку считает, что тот может сбежать. Петрулис подчеркнул, что дело Палецкиса является закрытым, поэтому информация по нему не разглашается.

"В политических делах объективности не бывает. Если принято решение, что он должен сидеть, он будет сидеть, и все", — заявил защитник.

Петрулис также поделился информацией о состоянии здоровья заключенного.

"Он метр 88, а весит сейчас 60 килограммов. Это уже и не медику видно, что здоровье ухудшилось. Он в одиночной камере сидит и только на один час на прогулку выходит, где не видно ни солнца, ничего, просто помещение четыре на три метра. Запрещено встречаться с женой, уже принято решение, и с родителями… [Заключение] продлили до года", — сказал Петрулис.

Бывший вице-мэр Вильнюса Палецкис находится под арестом с осени прошлого года по подозрению в "шпионаже в пользу России". Ранее политик стал первым в истории Литвы осужденным по уголовной статье "об отрицании советской оккупации". Обвинение ему было предъявлено в связи с тем, что в феврале 2011 года в радиоинтервью, посвященном событиям у вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, он предположил, что тогда "свои стреляли в своих".