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РИА Новости

Адвокат Палецкиса прокомментировал решение суда оставить его под арестом

14:31, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАльгирдас Палецкис
Альгирдас Палецкис
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Альгирдас Палецкис. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 7 авг – РИА Новости. Адвокат оппозиционного литовского политика Альгирдаса Палецкиса Альгис Петрулис объяснил, почему Апелляционный суд республики отклонил ходатайство о смягчении меры пресечения. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Литва.
Защитник заявил, что суд отказался выпустить заключенного из-под ареста, поскольку считает, что тот может сбежать. Петрулис подчеркнул, что дело Палецкиса является закрытым, поэтому информация по нему не разглашается.
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"В политических делах объективности не бывает. Если принято решение, что он должен сидеть, он будет сидеть, и все", — заявил защитник.
Петрулис также поделился информацией о состоянии здоровья заключенного.
"Он метр 88, а весит сейчас 60 килограммов. Это уже и не медику видно, что здоровье ухудшилось. Он в одиночной камере сидит и только на один час на прогулку выходит, где не видно ни солнца, ничего, просто помещение четыре на три метра. Запрещено встречаться с женой, уже принято решение, и с родителями… [Заключение] продлили до года", — сказал Петрулис.
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Бывший вице-мэр Вильнюса Палецкис находится под арестом с осени прошлого года по подозрению в "шпионаже в пользу России". Ранее политик стал первым в истории Литвы осужденным по уголовной статье "об отрицании советской оккупации". Обвинение ему было предъявлено в связи с тем, что в феврале 2011 года в радиоинтервью, посвященном событиям у вильнюсской телебашни 13 января 1991 года, он предположил, что тогда "свои стреляли в своих".
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