Северный флот может стать "пятым военным округом" России

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы — наравне с военными округами. Соответствующий проект указа президента, разработанный Минобороны, опубликован на портале проектов нормативных актов.
Таким образом, впервые в истории России отдельный флот могут приравнять к военному округу.
"Применительно к новым организационно-штатной структуре и системе управления Вооруженными силами Северный флот наделен полномочиями межвидового стратегического территориального объединения", — отмечается в пояснительной записке.
По мнению авторов документа, это позволит, в частности, усовершенствовать взаимодействие "при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении".
Как следует из проекта указа, в состав новой военно-административной единицы войдут Республика Коми, Архангельская и Мурманская области и Ненецкий автономный округ.
Сейчас в России четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный.