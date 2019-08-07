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РИА Новости

Северный флот может стать "пятым военным округом" России

14:31, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Олег Кулешов / Перейти в фотобанкАтомная подводная лодка стратегического назначения "Князь Владимир" проекта 955А
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
© РИА Новости / Олег Кулешов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Северный флот может получить статус отдельной военно-административной единицы — наравне с военными округами. Соответствующий проект указа президента, разработанный Минобороны, опубликован на портале проектов нормативных актов.
Таким образом, впервые в истории России отдельный флот могут приравнять к военному округу.

"Применительно к новым организационно-штатной структуре и системе управления Вооруженными силами Северный флот наделен полномочиями межвидового стратегического территориального объединения", — отмечается в пояснительной записке.

По мнению авторов документа, это позволит, в частности, усовершенствовать взаимодействие "при решении задач в области обороны на Арктическом стратегическом направлении".
Как следует из проекта указа, в состав новой военно-административной единицы войдут Республика Коми, Архангельская и Мурманская области и Ненецкий автономный округ.
Сейчас в России четыре военных округа — Западный, Центральный, Южный и Восточный.
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Министерство обороны РФРоссияБезопасность
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