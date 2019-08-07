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РИА Новости

Ученые развенчали один из самых популярных мифов о кофе

14:37, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Павел ЛисицынЧашка кофе
Чашка кофе
© РИА Новости / Павел Лисицын
Чашка кофе. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Американские ученые изучили влияние алкоголя, кофеина и никотина на сон. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Sleep.
Согласно выводам специалистов, употребление кофе или чая за четыре часа до сна не оказывает негативного воздействия на человека. При этом никотин повышает риск бессонницы.
В исследовании участвовали 785 человек, за состоянием которых наблюдали на протяжении более пяти тысяч дней. Участники эксперимента записывали в дневник количество выпитых кофеиносодержащих и алкогольных напитков, а также выкуренных перед сном сигарет.
При этом ученые отмечают, что в исследовании не учитывались индивидуальные особенности, которые могут оказывать влияние на качество сна.
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