Более 13,5 тысячи подростков трудоустроено в Подмосковье с начала 2019 года

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Более 13500 подростков Московской области трудоустроено в свободное от учебы время с начала 2019, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.

"Более 13 с половиной тысяч подростков Московской области трудоустроено в свободное от учебы время с начала 2019 года. На время трудоустройства несовершеннолетнего работодатель заключает договор с центром занятости и непосредственно с самим подростком, где четко регламентированы все виды работ и продолжительность рабочего дня. До конца года планируется трудоустроить еще около 11 тысяч подростков", - приводятся в сообщении слова главы минсоцразвития региона Ирины Фаевской.

По словам Фаевской, помимо заработной платы, подросток получает дополнительную ежемесячную материальную поддержку от центра занятости населения до 2250 рублей. Наиболее востребованными видами деятельности у подростков оказались: сельскохозяйственные работы, работа курьером, работа в медицинских и социальных учреждениях.

Как отмечает глава ведомства, временное трудоустройство подростков является эффективной профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, позволяет молодежи приобрести важный опыт первой профессиональной деятельности и способствует возможности накопить на давно желанную вещь.