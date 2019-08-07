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Более 13,5 тысячи подростков трудоустроено в Подмосковье с начала 2019 года

14:25, 7 августа 2019
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© Depositphotos / pressmasterДевушка принимает доставку
Девушка принимает доставку
© Depositphotos / pressmaster
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Более 13500 подростков Московской области трудоустроено в свободное от учебы время с начала 2019, сообщила пресс-служба министерства социального развития региона.
"Более 13 с половиной тысяч подростков Московской области трудоустроено в свободное от учебы время с начала 2019 года. На время трудоустройства несовершеннолетнего работодатель заключает договор с центром занятости и непосредственно с самим подростком, где четко регламентированы все виды работ и продолжительность рабочего дня. До конца года планируется трудоустроить еще около 11 тысяч подростков", - приводятся в сообщении слова главы минсоцразвития региона Ирины Фаевской.
По словам Фаевской, помимо заработной платы, подросток получает дополнительную ежемесячную материальную поддержку от центра занятости населения до 2250 рублей. Наиболее востребованными видами деятельности у подростков оказались: сельскохозяйственные работы, работа курьером, работа в медицинских и социальных учреждениях.
Как отмечает глава ведомства, временное трудоустройство подростков является эффективной профилактикой правонарушений среди несовершеннолетних, позволяет молодежи приобрести важный опыт первой профессиональной деятельности и способствует возможности накопить на давно желанную вещь.
В соответствии с Трудовым кодексом РФ продолжительность рабочего времени для подростка составляет четыре часа в возрасте от 14 до 15 лет, пять часов в возрасте от 15 до 16 лет и 7 часов в возрасте от 16 до 18 лет.
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