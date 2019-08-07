Эксперт объяснил желание Зеленского собрать "нормандский формат"

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Желание президента Украины Владимира Зеленского собрать встречу лидеров "нормандского формата" на фоне гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе необходимо ему для закрепления успеха после парламентских выборов и получения поддержки населения в политической борьбе, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Андрей Суздальцев.

Зеленский ранее заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации в Донбассе и попросил "повлиять на ту сторону". Зеленский также заявил, что намерен в среду связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель и настаивает на встрече "нормандского формата" для обсуждения путей решения конфликта в Донбассе.

"Это просто пиар для западных участников ("нормандского формата" – Прим. ред.) и самого Зеленского. Зеленский ищет любой повод собраться за одним столом с Путиным, с Меркель, с Макроном, а лучше еще и с (президентом США Дональдом) Трампом. Это необходимо (ему) для закрепления успеха на фоне парламентских выборов. И это даст ему некую поддержку населения, когда он сейчас борется за власть, отвоевывая ее у представителей прежней команды (бывшего президента Петра Порошенко - ред.)", - сказал Суздальцев РИА Новости.

Ранее Минобороны Украины заявило, что зафиксировало два обстрела позиций силовиков в Донбассе во вторник, четверо военных погибли. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что это "грубое нарушение перемирия" не останется без внимания. В ДНР заявили, что таким образом Киев пытается списать свои небоевые потери и отвлечь внимание от нарушений перемирия со стороны ВС Украины в Донбассе.

Как отметил эксперт, гибель украинских военнослужащих "не тянет" на повод, в связи с которым требуются такие решительные действия во внешней политике, как встреча в "нормандском формате". При этом Суздальцев отметил, что Зеленский использовал случившееся, чтобы попытаться сесть за стол переговоров, где бы он "проявил себя в полной красе".

По словам эксперта, Зеленский, будучи молодым политиком, живет иллюзиями, что если он "поговорит по телефону, то мир изменится вокруг него".

"Он заинтересован в том, чтобы как-то включиться в международные процессы, включая вопрос урегулирования кризиса на востоке Украины. Но пока у него ничего не получается. Эти странные четыре смерти ему не помогут", - добавил Суздальцев.

По его мнению, Зеленский использовал случай с гибелью военнослужащих и заявил о необходимости встречи лидеров "нормандского формата" для того, чтобы напомнить о себе в первую очередь западным партнерам, но реальной возможности для организации такой встречи нет.