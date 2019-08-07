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РИА Новости

Эксперт объяснил желание Зеленского собрать "нормандский формат"

14:24, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Желание президента Украины Владимира Зеленского собрать встречу лидеров "нормандского формата" на фоне гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе необходимо ему для закрепления успеха после парламентских выборов и получения поддержки населения в политической борьбе, считает заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ-ВШЭ Андрей Суздальцев.
Зеленский ранее заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации в Донбассе и попросил "повлиять на ту сторону". Зеленский также заявил, что намерен в среду связаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель и настаивает на встрече "нормандского формата" для обсуждения путей решения конфликта в Донбассе.
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"Это просто пиар для западных участников ("нормандского формата" – Прим. ред.) и самого Зеленского. Зеленский ищет любой повод собраться за одним столом с Путиным, с Меркель, с Макроном, а лучше еще и с (президентом США Дональдом) Трампом. Это необходимо (ему) для закрепления успеха на фоне парламентских выборов. И это даст ему некую поддержку населения, когда он сейчас борется за власть, отвоевывая ее у представителей прежней команды (бывшего президента Петра Порошенко - ред.)", - сказал Суздальцев РИА Новости.
Ранее Минобороны Украины заявило, что зафиксировало два обстрела позиций силовиков в Донбассе во вторник, четверо военных погибли. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что это "грубое нарушение перемирия" не останется без внимания. В ДНР заявили, что таким образом Киев пытается списать свои небоевые потери и отвлечь внимание от нарушений перемирия со стороны ВС Украины в Донбассе.
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Как отметил эксперт, гибель украинских военнослужащих "не тянет" на повод, в связи с которым требуются такие решительные действия во внешней политике, как встреча в "нормандском формате". При этом Суздальцев отметил, что Зеленский использовал случившееся, чтобы попытаться сесть за стол переговоров, где бы он "проявил себя в полной красе".
По словам эксперта, Зеленский, будучи молодым политиком, живет иллюзиями, что если он "поговорит по телефону, то мир изменится вокруг него".
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"Он заинтересован в том, чтобы как-то включиться в международные процессы, включая вопрос урегулирования кризиса на востоке Украины. Но пока у него ничего не получается. Эти странные четыре смерти ему не помогут", - добавил Суздальцев.
По его мнению, Зеленский использовал случай с гибелью военнослужащих и заявил о необходимости встречи лидеров "нормандского формата" для того, чтобы напомнить о себе в первую очередь западным партнерам, но реальной возможности для организации такой встречи нет.
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"Встреча в "нормандском формате" в принципе полезна. Но она же должна быть подготовлена. О чем вести разговор? О том, что есть минские соглашения и их необходимо выполнять? Но это давно известно. Какого-то нового плана, новых вариантов, каких-то предложений из Киева не поступало. Значит, получается, что от России будут требовать уступок. Допустим, отдать арестованных (за нарушение границы РФ - Прим. ред.) моряков, снова говорить о необходимости, как он считает, вывода "российских войск" с Донбасса, которых там нет, возвращения Крыма. В этом случае России такая встреча не нужна", - сказал эксперт.
Минские соглашения
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Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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