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РИА Новости

Суд вынес приговор обвиняемому в убийстве адвоката Вавилиной

14:20, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обвиняемый в убийстве адвоката Натальи Вавилиной в 2017 году в подъезде дома в Москве приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Москве.
Адвоката Наталью Вавилину застрелили вечером 26 апреля 2017 года в доме на Алтуфьевском шоссе. Как заявляли РИА Новости в адвокатской коллегии "Дельфи", где она работала, при жизни Вавилиной не поступало никаких угроз.
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"На основании вердикта присяжных заседателей приговором суда Марату Янбухтину назначено наказание в виде 19 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
Сообщается, что вердиктом присяжных заседателей Янбухтин был признан виновным в "убийстве, совершенном по найму", в "незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов", а также в "мошенничестве при получении выплат, совершенном в крупном размере".
По версии следствия, вечером 26 апреля 2017 года подозреваемый проследовал за 40-летней женщиной, работающей адвокатом, в подъезд одного из жилых домов по Алтуфьевскому шоссе Москвы и выстрелил в нее не менее четырех раз, после чего скрылся. От полученных огнестрельных ранений пострадавшая скончалась на месте. Янбухтин был задержан 29 мая 2017 года.
Согласно сообщению, следствие также установило, что обвиняемый по подложным документам с августа 2011 года по ноябрь 2017 незаконно получал пенсионные начисления и другие социальные выплаты, общая сумма которых превысила более 500 тысяч рублей.
"В отношении лиц, организовавших убийство адвоката, уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование которого продолжается", - добавляется в сообщении.
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