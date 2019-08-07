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РИА Новости

Ученые предрекают катастрофу при следующем извержении вулкана Килауэа

14:17, 7 августа 2019
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© AP Photo / U.S. Geological SurveyИзвержение вулкана Килауэа на Гавайях
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях
© AP Photo / U.S. Geological Survey
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Следующее крупное извержение вулкана Килауэа может привести к мощному взрыву из-за того, что в его жерле возникло несколько прудов, продолжающих быстро увеличиваться в размерах. Об этом заявляют специалисты Вулканической обсерватории USGS.

"У нас нет сомнений в том, что эти пруды продолжат расти. В конечном итоге они сольются и превратятся в озеро, если этому не помешает извержение. Если оно достигнет крупных размеров перед тем, как Килауэа проснется, его вода будет мгновенно испарена поднимающейся лавой, что породит взрыв", — заявил Дон Суонсон (Don Swanson), сотрудник Гавайской вулканической обсерватории.

Килауэа, один из самых больших и активных вулканов Гавайских островов, проснулся в начале мая прошлого года и начал заливать окружающее пространство огромным количеством лавы. Она достаточно быстро достигла берегов океана, в результате чего произошла серия взрывов, засыпавшая окрестные поселения "стеклянным дождем" и породившая облака ядовитых испарений, насыщенных соляной кислотой.
Новые излияния магмы происходили прошлой весной и летом практически каждый день. Потоки расплавленных пород стерли с лица Земли городок Леилани-Эстейтс, в котором проживало около десяти тысяч жителей, а также два прибрежных курорта, Капохо и Вэкейшенлэнд, расположенных на восточной оконечности главного острова архипелага.
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Помимо этого, вулкан сжег огромные площади леса и испарил несколько озер и других водоемов, через которые прошли излияния магмы. Его активность приостановилась только к концу лета прошлого года, когда Килауэа уже успел причинить огромный ущерб экологии и экономике островов.
В июне этого года, специалисты USGS начали фиксировать первые признаки того, что магматическая камера, расположенная на глубине в несколько километров от поверхности острова, начала быстро заполняться свежими расплавленными породами. Это говорит о том, что новое извержение Килауэа может начаться в обозримом будущем, однако точное время его пробуждения пока нельзя предсказать.
Это пробуждение "священной горы", как отмечает Суонсон, может стать особенным для местных жителей и геологов из-за того, как изменился облик и окружение вулкана после прошлогодних вспышек его активности.
Дело в том, что "дно" его кальдеры – выемки, внутри которой находится жерло вулкана – опустилось почти на три сотни метров после летних извержений. В результате этого она оказалась расположена ниже, чем типичный уровень грунтовых вод в этой местности.
Последствия этих перемен геологи раскрыли в конце июля, когда пилоты нескольких вертолетов, инспектировавших состояние Килауэа, заметили необычное сине-зеленое пятно в центре его жерла. Они сфотографировали эту аномалию и передали снимки Суонсону.
© Фото : USGS / S. ConwayЖерло вулкана Килауэа. Голубое пятно в его центральной части – формирующееся озеро.
Жерло вулкана Килауэа. Голубое пятно в его центральной части – формирующееся озеро.
© Фото : USGS / S. Conway
Жерло вулкана Килауэа. Голубое пятно в его центральной части – формирующееся озеро.
Суонсон и его коллеги проанализировали эти снимки и пришли к выводу, что имеют дело с небольшим прудом или озером, возникшим на дне кальдеры в результате просачивания грунтовых вод. Они подтвердили это предположение, отправившись в экспедицию на склоны Килауэа, и открыв там не один, а сразу несколько подобных водоемов.
Длина и ширина каждого из них сейчас составляет около полутора десятков метров и они продолжают быстро расти. В будущем, как считают исследователи, это приведет к формированию крупного озера и накоплению больших количеств воды в жерле вулкана.
Присутствие воды в кальдере Килауэа, как предполагают ученые, может заметно усилить следующее извержение вулкана и привести к взрыву. Он покроет пеплом и засыплет осколками пород гораздо больше территорий, чем это происходило в прошлом.
Как подчеркивает геолог, подобный катаклизм сейчас крайне маловероятен – в прудах накопились достаточно небольшие количества воды, а сам вулкан еще далек от извержения. Тем не менее, подобную вероятность следует учитывать, готовясь к тому, что Килауэа рано или поздно проснется и превратит эти водоемы в облака раскаленного пара.
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